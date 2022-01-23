10 cosméticos naturais, orgânicos e veganos para adotar na rotina

Você pode cuidar da sua beleza sem causar danos à sua saúde, ao planeta e aos animais. Crédito: Freepik

VOCÊ SABIA QUE...

Beleza e sustentabilidade podem e devem andar juntas?

A grande maioria dos cosméticos e produtos de beleza contêm ingredientes de origem animal e são testados em animais. Além de ter diversos componentes tóxicos para o nosso corpo, como Amianto, BHA e BHT, Chumbo, DEA, MEA, TEA, Formaldeído, Parabenos, Parfum, Petrolatos, plásticos e plastificantes, Silicones, Sulfatos, Triclosan.

Os componentes acima estão associados a alergias, dermatites, enxaquecas, câncer, alterações hormonais, danos ao fígado, entre outros males. Além de serem nocivos a peixes e outros animais.

Muitos desses ingredientes estão presentes inclusive em cosméticos que tem ingredientes mais naturais, produtos infantis e para bebês.

A boa notícia: você pode cuidar da sua beleza sem causar danos à sua saúde, ao planeta e aos animais.

O veganismo é uma filosofia e modo de vida que procura excluir - na medida do possível e praticável - todas as formas de exploração e crueldade de animais.

Os produtos veganos e naturais possuem menos componentes tóxicos para nosso corpo e tem menor impacto ambiental. Já existem muitas marcas no mercado. Os cosméticos podem ser:

Cruelty-Free: não são testados em animais em animais, mas não necessariamente são livres de ingredientes de origem animal.

Cosméticos Veganos: não possuem ingredientes de origem animal e não são testados em animais.

Realizar uma compra de cosméticos naturais, orgânicos e veganos é adotar o consumo consciente. É cuidar de você, dos animais e do planeta. Você consumirá um produto que ajuda a manter a vivacidade da sua pele, dos seus cabelos, do seu corpo, uma vez que seus ingredientes ativos são retirados diretamente da natureza, como babosa, pracaxi, copaíba e, na maioria das vezes, são plantados e colhidos de forma consciente.

Essas marcas privilegiam embalagens ecologicamente corretas, feitas de matérias-primas recicladas ou recicláveis, além de reduzir ou eliminar as embalagens plásticas, como os xampus sólidos.

Fizemos uma seleção de alguns produtos para você conhecer e começar a consumir.

Xampu Revitalizante B.O.B

Xampu em barra. Não tem embalagem plástica e é vegano, feito à base de plantas e óleos essenciais.

Batom Natural Arte dos Aromas

Formulado com ingredientes orgânicos certificados e pigmentos de origem natural, contém manteiga de karité e cupuaçu que ajudam a manter a hidratação. Não contém chumbo, corante e glúten.

Desodorante em pedra Lafes em Pedra

Feito de apenas um ingrediente: o ammonium alum Alúmen (mineral natural), também conhecida como pedra UME ou HUME. Tem efeito bactericida e pode durar até 2 anos; Reduz a produção de lixo.

Os produtos acima podem ser comprados na loja Faz Bem.

Maquiagem da Baims

Empresa de cosméticos naturais, com ingredientes orgânicos. Tem uma linha completa de maquiagem incluindo base, bb cream, pó, blush, corretivo, lápis de olho, rímel, batom.

Protetor Solar Facial Mineral FPS35 Souvie

Protege a pele contra os raios UVA, UVB e luz visível. Produto orgânico certificado pela Ecocert Greenlife. Vegano.

Linha materna para grávidas Souvie

Desenvolvida para atender às necessidades das peles durante a gestação, puerpério e pós-parto.

Os itens acima você encontra na loja Camomile.

B.O.B (Bars Over Bottles

Empresa brasileira de cosméticos veganos em barra. A marca se uniu ao WWF-Brasil para colaborar na proteção e regeneração da natureza. Durante um ano, um percentual das vendas dos produtos da marca será revertido para os projetos do WWF Brasil. Além de reduzir o consumo de plástico, também contribui com os projetos do WWF-Brasil.

Creme Dental Branqueador Boni Natural com Mental & Carvão

O creme elimina até 99,9% das impurezas, que são causadoras de males bucais.

O produto acima você encontra na loja Chef Vegan.

Escova de dente de bambu natural

94,0% biodegradável, tem ação anti-bacteriana, não testada em animais, sem corantes, sem PVC, sem BPA.

Xampu e condicionador sólidos

São naturais, ótimos para levar em viagens. Não estão embalados em plástico, o que gera menos lixo na nossa casa e zero poluição visual no seu box.

Os produtos acima você encontra na Loja Tukano, recém-lançada pelo ator e ativista ambiental Sérgio Marone.

O QUE PODEMOS FAZER...