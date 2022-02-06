Veja soluções construtivas sustentáveis

Estima-se que 40% da energia mundial é consumida pelos edifícios. Crédito: Shutterstock

Você sabia que...



O setor da Construção Civil é um dos que tem maior impacto ambiental.

As construções consomem de 50% a 75% dos recursos naturais do mundo, considerando todo o seu ciclo de vida.

Estima-se que 40% da energia mundial é consumida pelos edifícios.

Aproximadamente 15% dos recursos hídricos são consumidos por construções.

O setor é responsável por 30 a 40% das emissões de CO2.

É a indústria que mais gera resíduos do planeta.

A poluição atmosférica e sonora dos canteiros de obras afeta a qualidade de vida dos seres vivos e do meio ambiente.

O setor de construção civil, como um todo, responde pelo consumo de até 75% dos recursos naturais extraídos no Brasil (dados do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – CBCS).

Diminui a permeabilidade do solo e muda os regimes de drenagem.

BOAS NOTÍCIAS

Existem novas tecnologias construtivas e produtos disponíveis no mercado com o objetivo de reduzir o impacto ambiental da construção civil. Vamos conhecer algumas delas?

DA FUNDAÇÃO ATÉ A LAJE

Desenvolvida pelo Grupo Quanthun, a nova tecnologia de ICF Modular torna a obra sustentável, mais ágil, versátil e econômica. A técnica ICF é inspirada no modelo largamente utilizado no Japão, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá e outros países, há mais de 60 anos.

O processo consiste na edificação do imóvel a partir de fôrmas montadas com placas de poliestireno expandido (EPS), conhecido popularmente como isopor. Essas fôrmas podem ser encaixadas lado a lado e uma em cima da outra, fixadas com estruturas metálicas e preenchidas com concreto, que depois de seco forma uma parede termoacústica e super-resistente.

O diferencial do sistema Quanthun ICF está no conceito pioneiro off site, de obra industrializada, em que boa parte do processo é produzida na fábrica. A solução foi desenvolvida em duas versões: ICF Modular, para grandes construções, e ICF Modular Lite, para projetos de pequeno porte.

A empresa oferece dentro do seu portfólio outras tecnologias de construções rápidas e limpas, como Steel Frame, Wood Frame, SIP, Fôrmas ICF, ICF Modular, ICF e Lite Modular.

Entre as vantagens da construção com ICF estão: redução do desperdício e sujeira no canteiro de obra, além de ter uma construção mais sustentável, já que o isopor é um material reciclável, antimofo, inodoro e não-contaminante. O material tem baixo custo e também fornece proteção termo-acústica, reduzindo o uso de ar condicionado e aquecedor.

CABOS ELÉTRICOS CERTIFICADOS COM SELO ECOLÓGICO

Líder mundial na fabricação de cabos de energia e telecomunicações, o Grupo Prysmian é o primeiro fabricante de cabos elétricos certificado pela ABNT, com o Rótulo Ecológico para produtos utilizados no Setor de Distribuição de Energia Elétrica.

Dentre os produtos homologados está o cabo não-halogenado Afumex Green, o primeiro com isolamento sustentável do mundo ao utilizar biopolietileno – plástico vegetal proveniente da cana-de-açúcar.

Para obter o selo, a Prysmian atendeu satisfatoriamente critérios como o atendimento a requisitos legais; regulamentos trabalhistas, antidiscriminatórios e de segurança; fichas de informação e segurança de produtos químicos (FISPQs); proteção do pessoal; sistema de gestão da qualidade; adequação ao uso; critérios para matérias-primas e insumos; critérios para embalagens; proteção do meio ambiente e critérios para distribuição do produto.

FACHADAS SUSTENTÁVEIS

A Construtech Endelevo é composta por três sócios fundadores unidos com o propósito de transformar a sociedade, por meio de práticas sustentáveis. A empresa arrecadou cerca de R$ 205 mil em editais de subvenção econômica, desenvolvendo seus negócios e tecnologia em parceria com universidades e instituições de inovação tecnológica, como Unisinos, Instituto Senai, FindesLab e FAPES.

Em novembro de 2021 seus sócios foram ao Hub IdeiaGov, sediado no prédio da Invest SP, em São Paulo, para apresentar a proposta da empresa na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 26.

A Endelevo foca na resolução do problema dos elevados custos energéticos nos edifícios, em especial para manter o conforto térmico. Oferecendo fachadas ventiladas, sistemas de captação de energia solar e jardins verticais. Todas essas soluções podem ser instaladas de forma integrada, visando elevar a eficiência energética das construções.

O QUE PODEMOS FAZER?