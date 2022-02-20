Praia da Sereia, em Vila Velha, ganha certificação de praia sustentável

A Praia da Sereia recebeu o selo internacional Bandeira Azul na temporada 2021/2022 Crédito: Carlos Alberto Silva

Você sabia que...



A contaminação dos oceanos, principalmente por plásticos, é responsável pela morte de cerca de 100 mil animais todos os anos. (fonte: Universidade de Queensland, na Austrália)

Cerca de 700 espécies marinhas são afetadas pela poluição plástica nos mares, incluindo mais de 260 espécies sob algum grau de ameaça de extinção. (fonte: Associação MarBrasil)

Cerca de 190 mil toneladas de materiais plásticos são lançadas ao mar, na costa brasileira. (fonte: Instituto Oceanográfico da USP)

As principais causas de poluição dos oceanos são os (i) lixos materiais como o plástico, ferro, vidro, papel, que são descartados em quantidades assustadoras na água dos oceanos; (ii) Acidentes em oleodutos ou plataformas de petróleo, fenômeno conhecido como maré negra, que é capaz de causar danos irreparáveis, como afogar e incapacitar aves, peixes, mamíferos, tartarugas e muitos outros animais, além de contaminar as águas: (iii) Esgoto doméstico e industrial, que contamina a água com restos de alimentos, fezes humanas, detergentes, produtos de limpeza, produtos químicos, etc. E você sabe quem são os responsáveis por este e por todos os outros problemas ambientais? A nossa espécie. Nós, os seres humanos.

A boa notícia: Programa Bandeira Azul certifica as praias sustentáveis

A chegada do verão e as férias levam às praias um grande número de turistas. Buscamos praias limpas e despoluídas e sequer lembramos que somos nós mesmos que causamos a poluição dos mares e oceanos.

O Programa Bandeira Azul para Praias, Marinas e Operadores de Embarcações de Turismo Sustentável é desenvolvido pela organização internacional não-governamental e sem fins lucrativos FEE (Foundation for Environmental Education). Teve seu início na França em 1985, foi implementado na Europa a partir de 1987 e em países não europeus desde 2001. No Brasil, é representado pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), membro da FEE desde 2005.

O Programa Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas. E desafia as autoridades locais e os gestores das praias a alcançar altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança. Ao longo dos anos, a Bandeira Azul tornou-se um rótulo ecológico altamente respeitado e reconhecido.

Na última avaliação realizada em outubro de 2021, o Brasil conquistou 28 aprovações, sendo 22 praias e seis marinas. Somente 22 praias entre mais de 200 praias do nosso extenso litoral.

O Espírito Santo tem uma das 22 praias brasileiras que receberam o selo internacional Bandeira Azul na temporada 2021/2022. A Praia da Sereia, em Vila Velha, é a primeira do estado a receber a certificação.

Para mais informações sobre a certificação Bandeira Azul e quais são as praias que receberam o selo, basta consultar o link

O que podemos fazer: