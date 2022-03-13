IPCC 2022: cenário preocupante que nos exige mudanças urgentes

As mudanças climáticas já estão causando perturbações generalizadas em todas as partes do mundo Crédito: Shutterstock

Na edição de hoje, infelizmente, não trazemos boas notícias.

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas divulgou, recentemente, o relatório IPCC 2022, que traça um cenário preocupante e nos exige mudanças urgentes e radicais.

É fundamental que a sociedade mundial se conscientize dos riscos eminentes que estamos vivendo. Estamos muito perto de conviver com crises climáticas ainda mais graves.

Para evidenciar a gravidade da situação, transcrevo abaixo um trecho do discurso do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para a coletiva de imprensa do lançamento do relatório do IPCC, em 28 de fevereiro de 2022.

“Já vi muitos relatórios científicos na minha vida, mas nunca nenhum como esse. O mais recente relatório do IPCC é um atlas do sofrimento humano, uma condenação a uma liderança climática falida. Dado após dado, esse relatório revela como as pessoas e o planeta estão sendo maltratadas pelas mudanças climáticas. Quase metade da humanidade está vivendo numa zona de perigo – nesse exato instante. Muitos ecossistemas já se encontram num caminho sem retorno – nesse exato instante. Fora de controle, a poluição por carbono está levando os mais vulneráveis a uma marcha rumo à destruição – nesse exato instante. Os fatos são inegáveis.”

VOCÊ SABIA QUE:

As mudanças climáticas já estão causando perturbações generalizadas em todas as partes do mundo Crédito: Shutterstock



As mudanças climáticas já estão causando perturbações generalizadas em todas as partes do mundo com o aquecimento atual de 1,1°C.

Secas devastadoras, calor extremo e inundações recordes já ameaçam a vida de milhões de pessoas.

Desde 2008, inundações e tempestades catastróficas forçaram mais de 20 milhões de pessoas por ano a deixarem suas casas.

Veja os casos recentes no nosso país: sul da Bahia, Petrópolis e norte de Minas Gerais. Além de muitos outros casos no mundo.

Hoje, metade da população mundial enfrenta insegurança hídrica em pelo menos um mês a cada ano.

Incêndios florestais estão queimando áreas mais extensas do que antes em muitas regiões, levando a mudanças irreversíveis na paisagem.

O IPCC estima que, apenas ao longo da próxima década, as mudanças climáticas vão colocar entre 32 milhões e 132 milhões de pessoas na pobreza extrema.

O aquecimento global colocará em risco a segurança alimentar e aumentará a incidência de doenças cardíacas, dificuldades com a saúde mental e de mortes relacionadas ao calor.

Um adicional de 350 milhões de pessoas enfrentarão escassez de água até 2030;

Até 14% das espécies terrestres estarão em risco de extinção.

Se o aquecimento passar de 1,5°C, mesmo que temporariamente, efeitos mais severos e até irreversíveis vão acontecer, como tempestades mais fortes, secas, ondas de calor mais longas, aumento do nível do mar, perda de gelo no mar Ártico e das camadas de gelo.

A BOA NOTÍCIA

Em meio a tantas notícias extremamente negativas, há uma única boa notícia: alternativas já existentes de adaptação podem reduzir os riscos climáticos, se obtiverem recursos suficientes e forem implementadas rapidamente. É necessário um enorme investimento: o IPCC estima que a adaptação necessária, apenas nos países em desenvolvimento, vai chegar a US$ 127 bilhões até 2030 e a US$ 295 bilhões até 2050.

Apenas o investimento nas adaptações não será suficiente, se o mundo não agir para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E isso passa pela mudança no padrão energético e redução do desmatamento. A adoção de fontes de energia renováveis é o caminho, além das mudanças nos padrões de consumo de toda a humanidade.

Importante: A janela de oportunidades para a ação climática está fechando rápido.

Os próximos anos ainda oferecem uma janela estreita para um futuro sustentável e habitável para todos. Mas essa mudança exige esforços imediatos, ambiciosos e coordenados para reduzir emissões e preservar os ecossistemas.

O QUE PODEMOS FAZER