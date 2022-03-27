Calçados veganos: elegância e sustentabilidade andam juntas

É possível encontrar diversos sapatos ecológicos Crédito: Kasulo

Você sabia que...



O couro, utilizado em diversos tipos de itens de vestuário, calçados e acessórios, é transformado em matéria-prima por meio do processo denominado curtimento. Os curtumes são os responsáveis por essa transformação. A matéria-prima é vendida para a indústria do vestuário.

Na China, na Índia e em vários outros países, animais selvagens, como crocodilos, elefantes, lagartos, avestruzes, cobras, zebras, são caçados - muitas vezes ilegalmente - para obtenção das suas peles.

Na China, o maior exportador mundial de couro, estima-se que dois milhões de gatos e cães sejam mortos por essa indústria. E muitas vezes o consumidor não sabe, em função da falta de informação sobre a procedência do produto nos rótulos.

O processo de curtimento de couro polui a água. A água residual saturada de cromo, que é tóxica e cancerígena, é liberada nos cursos de água e envenena o ecossistema.

O efluente do curtume tem enorme impacto ambiental, pois contém grandes quantidades de poluentes e produtos tóxicos como cromo, lama de cal, sulfetos e ácidos.

Muitos dos curtumes não têm um eficiente tratamento dos afluentes da sua produção.

As pessoas que trabalham e vivem perto de curtumes também sofrem. Muitos morrem de câncer possivelmente causado pela exposição a produtos químicos tóxicos usados ​​para processar e tingir o tecido.

A maior parte do couro produzido no Brasil tem origem na pele do gado. A indústria da pecuária é responsável por cerca de 10 a 15% das emissões dos gases de efeito estufa e ainda responde por grande parte dos desmatamentos das florestas.

A fabricação do couro tem elevada pegada hídrica, sendo considerada uma das indústrias mais dependentes da água. São necessários mais de 15.000 litros de água para obter apenas 1 quilograma de couro.

Animais criados em fazendas industriais produzem 130 vezes mais excrementos do que toda a população humana, e muitas vezes não tem sistemas de tratamento de dejetos.

A lista de efeitos negativos e impactos ambientais dessa indústria é gigantesca. A matéria ficaria enorme ao incluir todos esses efeitos devastadores para o meio-ambiente e para a saúde humana. Isso, sem falar no sofrimento animal.

A boa notícia: é possível andar elegante sem investir em produtos de couro animal.

Com a colaboração da Lorrayne Maia, consultora de imagem, fizemos uma curadoria de calçados veganos, para mostrar que podemos, literalmente, andar bem-vestidas, com lindos calçados, sem contribuir para a devastação e a degradação da natureza e para o sofrimento e a morte de tantos animais.

Somente quando os consumidores criarem essa consciência e parar de consumir produtos com esses materiais é que forçaremos a indústria a mudar. Nosso poder como consumidores é enorme, mas precisamos usá-lo a cada escolha de consumo que fazemos.

Segue abaixo indicação de alguns produtos para ajudar você a se vestir de forma elegante, sem prejudicar o planeta Terra.

Ahimsa

Calçados veganos, eticamente feitos no Brasil. Nascemos para fazer a diferença na vida dos animais, da natureza e de todos nós

Riva Sandálias Artesanais

Produtos feitos com amor em material sintético. Desde 2006, do Rio para todo Brasil.

Sloul

Comércio justo. Vegana, conscientemente sustentável.

Insecta Shoes

Ecológico, vegano. Estilo Próprio, consciência coletiva.

Kasulo

Sapatos ecológicos.

Calçados Piccadilly

Os passos sustentáveis que trilhamos destacam nossos produtos no Brasil e no mundo. Levamos a consciência ambiental em nosso DNA.

Urban Flowers

Calçados veganos e sustentáveis. Produzidos com energia limpa.

Existem muitas outras marcas de calçados veganos com produtos cheios de estilo, charme, conforto, design, inovação e sustentabilidade. Não foi possível incluir todas as opções nessa edição. Mas prometo fazer outra edição em breve indicando as outras marcas.

O que podemos fazer



Compreender o impacto que cada produto que consumimos causa no planeta, na saúde das pessoas e no sofrimento animal.

Entender que nós podemos nos vestir bem, sermos elegantes, sem causar um impacto tão negativo no planeta.

Para de investir seu dinheiro em empresas e na indústria do couro animal, que causa enorme impacto ambiental.

Optar por comprar somente calçados veganos e sustentáveis

Divulgar essa matéria para o maior número de pessoas e contribuir com a ampliação desta consciência, ajudando as pessoas a fazer escolhas de consumo ambientalmente conscientes.

Após ler tudo isso, você ainda tem coragem de continuar comprando produtos com couro animal?

Faça sua parte e dê sua contribuição para salvar nosso planeta Terra.

Se ainda não tiver convencido, leia as matérias abaixo que têm mais informações sobre o gigantesco impacto ambiental da indústria do couro.