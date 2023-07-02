Moradia popular e sustentabilidade na pauta da CasaCor SP

No hall de entrada, o olhar é atraído para uma horta vertical e uma cisterna para o reaproveitamento da água das chuvas Crédito: André Mortatti

A arquiteta Ester Carro, ativista e presidente do Instituto Fazendinhando, estreou na CasaCor 2023 com um espaço inspirador e repleto de elementos que refletem sua jornada pessoal. Em seu ambiente, a profissional mergulha profundamente em suas raízes e compartilha as memórias vividas na comunidade do Jardim Colombo, parte do Complexo de Paraisópolis, Zona Oeste de São Paulo.

O ambiente de 34m² abriga um quarto, banheiro, lavanderia e cozinha integrados. A arquiteta explica que o projeto foi concebido para promover o diálogo e inspirar os moradores do Jardim Colombo a explorarem novas possibilidades de moradia. O ambiente, denominado Motirõ, é um convite para repensar a maneira como as moradias populares podem ser concebidas, combinando funcionalidade, beleza e sustentabilidade.

Os móveis trazem grafismos desenhados pelo talentoso artista indígena Waxamani Mehinako Crédito: André Mortatti

Segundo a arquiteta, o ambiente representa o que é uma casa em uma favela, mostrando que é possível uma família morar de maneira digna em um espaço reduzido.

No hall de entrada, o olhar é atraído para uma horta vertical e uma cisterna inteligente para o reaproveitamento da água das chuvas. O uso da técnica sustentável, como a captação e reutilização da água da chuva, é uma solução que além de promover a conscientização ambiental, oferece benefícios práticos aos moradores.

Os móveis trazem grafismos desenhados pelo talentoso artista indígena Waxamani Mehinako, uma forma de demonstrar que as famílias podem decorar seus próprios mobiliários. Parte dos revestimentos é feita com materiais reciclados, aplicada pelas Fazendeiras - mulheres capacitadas pelos projetos do Fazendinhando.

O ambiente de 34m² abriga um quarto, banheiro, lavanderia e cozinha integrados Crédito: André Mortatti

Para compor a casa popular, a arquiteta especificou os revestimentos da Portinari em mais de um ambiente, utilizando os produtos em diferentes formas de aplicação, como na utilização da coleção York na bancada do banheiro e da cozinha, que apresenta uma nova possibilidade de utilizar os porcelanatos.

O CRIADOR E SUA OBRA

A Panamericana Escola de Arte e design está com uma exposição inédita das obras de seu fundador, Enrique Lipszyc Crédito: Elcio Ohnuma

A Panamericana Escola de Arte e Design comemora 60 anos em 2023. E para celebrar sua história de sucesso como referência na valorização e estímulo da profissionalização da criatividade brasileira, a instituição está com uma exposição inédita das obras de seu fundador, Enrique Lipszyc. Intitulada O Criador e Sua Obra, a exposição reúne telas e desenhos produzidos entre 2012 e 2020.

Empresário, artista, professor, visionário e amante das artes e da educação, Lipszyc se identificou com a arte ainda jovem, se envolvendo em círculos de desenhistas e artistas em Buenos Aires, onde nasceu.

Desenhista voraz, pintor cauteloso e professor dedicado, Enrique Lipszyc nunca expressou vontade de expor suas obras. Mas isso mudou em 2019, quando em uma conversa com seu filho, Alex Lipszyc, atual presidente da Panamericana e curador da exposição junto com Massimo Picchi, mostrou desejo em apresentá-las.

“Tivemos esta conversa e foi uma surpresa para mim. Ele sempre explorou seu lado artístico desde muito novo, mas foi impedido de trabalhar nesse universo pelo pai, que o impôs a fazer faculdade de direito, curso que nunca terminou e que foi um embate até o fim da vida do meu avô, que morreu sem fazer as pazes com ele”, explica Alex.

Para a exposição, os curadores jogam luz sobre um recorte temático predominante no trabalho de Lipszyc - o mito de Adão e Eva. Sob uma ótica que extrapola os muros erguidos pelo viés da religião, o artista expressou o caráter primordial desses dois personagens, seus comportamentos que o diferenciavam dos outros animais e que definiram permanentemente a existência humana.

As necessidades e demandas antes instintivas – desejo sexual, fome, sede, proteção - cedem lugar para os sentimentos secundários, como amizade, confronto, ciúmes, poder, autoidentificação, entre outros.

Essa construção da negação da perfeição encontrada no paraíso e da inauguração da humanidade e, consequentemente, a sua ambiguidade e contradições, é nitidamente percebida nos trabalhos de Lipszyc, que teceu cada etapa evolutiva do casal.

Um marco da criatividade em São Paulo Os 60 anos da Panamericana Escola de Arte e Design se misturam à história da profissionalização do talento criativo no Brasil, tornando-se uma referência nacional em excelência de ensino. Desde sua inauguração em 1963, a escola mantém o propósito de trazer o aluno mais próximo do mercado de trabalho de forma assertiva e estimulando suas vocações artísticas e seus talentos. A exposição, aberta no dia 20 de junho, segue até o dia 18 de agosto, com visitação de segunda a sexta das 9h às 20h e aos sábados das 9h às 12h e entrada gratuita.

EXPANSÃO INTERNACIONAL DA SIERRA MÓVEIS

Sierra está no ranking das empresas mais sustentáveis do mercado moveleiro mundial Crédito: Divulgação

Depois da inauguração das unidades de Coral Gabes, Punta Del Este e Santa Cruz de La Sierra em 2022, o Grupo Sierra anuncia mais novidades. O projeto contempla o lançamento de uma nova marca, a Átimo Mobili — que oferece peças de mobiliário contemporâneo alinhadas às tendências do design —, e uma série de novas operações.

Começando pela Costa Rica, ainda no primeiro semestre, e na segunda metade do ano, a empresa sela a sua chegada ao solo europeu, inaugurando uma loja em Portugal.

Além da estratégia de ampliação de mercados, a moveleira investe em maquinário para usinagem. O objetivo do aporte é produzir, diretamente na fábrica, em Gramado, no Rio Grande do Sul, do recorte ao acabamento, mesas completas e mesas de centro com tampos em mármore — seguindo as últimas tendências apresentadas nos salões internacionais de móveis.