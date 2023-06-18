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Design autêntico

Arquiteta capixaba é premiada em salão de design em Gramado

A profissional Simone Villela ganhou o Troféu Prata na categoria Design de impacto positivo, com a chapeleira Clio

Públicado em 

18 jun 2023 às 01:59
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Chapeleira Clio de Simone Vilella
Móvel traz estrutura completa para um hall de entrada Crédito: Divulgação
O Prêmio Salão de Gramado de Design tem como proposta promover o setor de móveis e decorações, qualificar e contribuir com a evolução do design autêntico; incentivar e descobrir novos talentos criativos, visando o futuro para o setor moveleiro.
Com a idealização e a curadoria da designer gaúcha Marta Manente, o prêmio tem papel fundamental na evolução do segmento moveleiro de alto padrão, a fim de fortalecer e potencializar a ferramenta fundamental para agregar valor ao mercado de design assinado, ao produto e às marcas produtoras.

Uma das premiadas foi a arquiteta capixaba Simone Villela, que ganhou o Troféu Prata na categoria Design de impacto positivo, com a chapeleira Clio. A pandemia da Covid-19 modificou muitos hábitos e um deles, adotado por muitos lares, foi a troca do calçado usado na rua para entrar em casa.
Chapeleira Clio de Simone Vilella
A chapeleira Clio ganhou o Troféu Prata na categoria Design de Impacto Positivo Crédito: Divulgação
A chapeleira Clio traz a estrutura completa para um hall de entrada, a fim de proporcionar o acolhimento ideal para os residentes domésticos e convidados ficarem à vontade para trocar os calçados e pendurar seus pertences enquanto estiverem no recinto.
Foram aproximadamente 150 peças inscritas, 27 foram selecionadas para a 2ª fase e 20 avaliadas para concorrerem ao prêmio. Os vencedores concorreram nas seguintes categorias: Design com Tecnologia Empregada à Produção; Design com Traços Contemporâneos; Brasilidade Aplicada ao Design; Iluminação e Objetos de Design para Casa; Design de Impacto Positivo e Talento em Ascensão
A avaliação ocorreu em duas etapas, uma seleção remota e a segunda presencial, realizada pelo time composto por: Natasha Schlobach - designer e diretora geral da Associação dos Designers de Produtos (ADP), Eleone Prestes - jornalista especializada em arquitetura e design, Renata Maynart - editora da revista Donna (GZH), Thaissa Wiezel - diretora de desenvolvimento comercial na Tramare Tecidos, Bobby Krell - consultor no mercado de arquitetura e decoração Bobby Krell e pelos designers Leonardo Bueno e Dimitri Locisk.
Clique no link para ver todos os premiados nas diferentes categorias:  Vencedores  ttps://drive.google.com/file/d/14EBUqT1kDP9DM56lAaGZ8DfKLpwlbz7-/view

QUARTO BRISA TRAZ FRESCOR E LEVEZA

Quarto Brisa da Casa Arrumada Home e Design
Novo quarto é assinado pela arquiteta Mariah Cardoso Crédito: Divulgação
A Casa Arrumada Home e Design lançou um novo quarto. Assinado pela arquiteta Mariah Cardoso, o novo ambiente é totalmente formado por peças que são lançamento da Casa.
Batizado de Brisa, o quarto é inspirado em todas as praias, hotéis e casas nas quais Mariah já esteve e que de alguma forma, tocaram sua alma e a emocionaram. O junco, as fibras naturais, o freijó, os linhos e couros se mesclam e conversam entre si, compondo o mobiliário que dá vida ao ambiente e faz com que ele seja leve e acolhedor.

COLEÇÃO EXCLUSIVA DE WAGNER VEIGA NA URBAN ARTS VITÓRIA

Obra do artista plástico Wagner Veiga
Exposição de Wagner Veiga acontece em Vitória Crédito: Divulgação
A convite da Urban Arts Vitória, o artista plástico Wagner Veiga preparou uma coleção exclusiva de obras, que serão apresentadas ao público capixaba, entre os dias 21 de junho e 15 de julho. Para a coleção, o artista pintou orquídeas e bromélias.
A exposição será lançada em evento para convidados a ser realizada no dia 20 de junho, às 18 horas, na galeria da Praia do Canto. Todas as obras serão comercializadas com exclusividade pela Urban Arts.
Obra do artista plástico Wagner Veiga
Para a coleção, o artista pintou orquídeas e bromélias. Crédito: Divulgação

FEIRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN EM JULHO

De 6 a 9 de julho, em Cachoeiro de Itapemirim, acontecerá a 2º edição do Fenarq Design - Feira de Engenharia, Arquitetura e Design. A feira reúne mostra, exposição histórica, stands de fornecedores e profissionais, palestras, workshops, lançamentos e muitos mais. Mais de 100 empresas e entidades já confirmaram presença e se preparam para levar para o evento inovação, lançamentos e o que há de melhor no mercado!
Com o tema "Asas do Amanhã", a Fenarq Design 2023 reflete sobre a liberdade criativa, espacial e de escolhas. Depois de tempos difíceis nos últimos anos, a liberdade em seus vários contextos ganhou novas nuances e o olhar para o amanhã se tornou um ato de esperança e força em meio a muitas incertezas.
Após 3 anos de pandemia de Covid-19, a humanidade vive desafios globais. Durante esse período, as pessoas exerceram sua liberdade limitadas pelas paredes de suas casas, pelo cenário econômico e político. Assim, passaram a olhar mais para dentro de si, dos ambientes de vivência e daquilo que passou para elas a significar refúgio e tranquilidade.
A Fenarq Design 2023 traz para sua essência o diálogo entre liberdade e isolamento, esperança e incertezas, fé e escuridão, na busca por um voo que nos leve a um amanhã melhor.

MAIS ISABELA CASTELLO

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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