Arquiteta capixaba é premiada em salão de design em Gramado

Móvel traz estrutura completa para um hall de entrada Crédito: Divulgação

O Prêmio Salão de Gramado de Design tem como proposta promover o setor de móveis e decorações, qualificar e contribuir com a evolução do design autêntico; incentivar e descobrir novos talentos criativos, visando o futuro para o setor moveleiro.

Com a idealização e a curadoria da designer gaúcha Marta Manente, o prêmio tem papel fundamental na evolução do segmento moveleiro de alto padrão, a fim de fortalecer e potencializar a ferramenta fundamental para agregar valor ao mercado de design assinado, ao produto e às marcas produtoras.

Uma das premiadas foi a arquiteta capixaba Simone Villela, que ganhou o Troféu Prata na categoria Design de impacto positivo, com a chapeleira Clio. A pandemia da Covid-19 modificou muitos hábitos e um deles, adotado por muitos lares, foi a troca do calçado usado na rua para entrar em casa.

A chapeleira Clio ganhou o Troféu Prata na categoria Design de Impacto Positivo Crédito: Divulgação

A chapeleira Clio traz a estrutura completa para um hall de entrada, a fim de proporcionar o acolhimento ideal para os residentes domésticos e convidados ficarem à vontade para trocar os calçados e pendurar seus pertences enquanto estiverem no recinto.

Foram aproximadamente 150 peças inscritas, 27 foram selecionadas para a 2ª fase e 20 avaliadas para concorrerem ao prêmio. Os vencedores concorreram nas seguintes categorias: Design com Tecnologia Empregada à Produção; Design com Traços Contemporâneos; Brasilidade Aplicada ao Design; Iluminação e Objetos de Design para Casa; Design de Impacto Positivo e Talento em Ascensão

A avaliação ocorreu em duas etapas, uma seleção remota e a segunda presencial, realizada pelo time composto por: Natasha Schlobach - designer e diretora geral da Associação dos Designers de Produtos (ADP), Eleone Prestes - jornalista especializada em arquitetura e design, Renata Maynart - editora da revista Donna (GZH), Thaissa Wiezel - diretora de desenvolvimento comercial na Tramare Tecidos, Bobby Krell - consultor no mercado de arquitetura e decoração Bobby Krell e pelos designers Leonardo Bueno e Dimitri Locisk.

Clique no link para ver todos os premiados nas diferentes categorias: Vencedores ttps://drive.google.com/file/d/14EBUqT1kDP9DM56lAaGZ8DfKLpwlbz7-/view

QUARTO BRISA TRAZ FRESCOR E LEVEZA

Novo quarto é assinado pela arquiteta Mariah Cardoso Crédito: Divulgação

A Casa Arrumada Home e Design lançou um novo quarto. Assinado pela arquiteta Mariah Cardoso, o novo ambiente é totalmente formado por peças que são lançamento da Casa.

Batizado de Brisa, o quarto é inspirado em todas as praias, hotéis e casas nas quais Mariah já esteve e que de alguma forma, tocaram sua alma e a emocionaram. O junco, as fibras naturais, o freijó, os linhos e couros se mesclam e conversam entre si, compondo o mobiliário que dá vida ao ambiente e faz com que ele seja leve e acolhedor.

COLEÇÃO EXCLUSIVA DE WAGNER VEIGA NA URBAN ARTS VITÓRIA

Exposição de Wagner Veiga acontece em Vitória Crédito: Divulgação

A convite da Urban Arts Vitória, o artista plástico Wagner Veiga preparou uma coleção exclusiva de obras, que serão apresentadas ao público capixaba, entre os dias 21 de junho e 15 de julho. Para a coleção, o artista pintou orquídeas e bromélias.

A exposição será lançada em evento para convidados a ser realizada no dia 20 de junho, às 18 horas, na galeria da Praia do Canto. Todas as obras serão comercializadas com exclusividade pela Urban Arts.

Para a coleção, o artista pintou orquídeas e bromélias. Crédito: Divulgação

FEIRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN EM JULHO

De 6 a 9 de julho, em Cachoeiro de Itapemirim, acontecerá a 2º edição do Fenarq Design - Feira de Engenharia, Arquitetura e Design. A feira reúne mostra, exposição histórica, stands de fornecedores e profissionais, palestras, workshops, lançamentos e muitos mais. Mais de 100 empresas e entidades já confirmaram presença e se preparam para levar para o evento inovação, lançamentos e o que há de melhor no mercado!

Com o tema "Asas do Amanhã", a Fenarq Design 2023 reflete sobre a liberdade criativa, espacial e de escolhas. Depois de tempos difíceis nos últimos anos, a liberdade em seus vários contextos ganhou novas nuances e o olhar para o amanhã se tornou um ato de esperança e força em meio a muitas incertezas.

Após 3 anos de pandemia de Covid-19, a humanidade vive desafios globais. Durante esse período, as pessoas exerceram sua liberdade limitadas pelas paredes de suas casas, pelo cenário econômico e político. Assim, passaram a olhar mais para dentro de si, dos ambientes de vivência e daquilo que passou para elas a significar refúgio e tranquilidade.