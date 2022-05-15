Projeto “Alagoas Feita à Mão” desembarca em Nova York

São trabalhos de mestres e artesãos que perpetuam saberes que atravessam gerações Crédito: Divulgação

A arte popular brasileira reflete características estruturais da formação da identidade nacional, apropriando-se da fusão de influências culturais múltiplas e da criatividade que pulsa no grande mosaico chamado Brasil. Terreno fértil para a cultura, o estado de Alagoas abriga mestres que fabulam universos em diversas linguagens, técnicas e expressões artísticas e, para aproximar esses talentos do mundo, o “Alagoas Feita à Mão” prepara mais uma parada internacional. Desta vez, o projeto desembarca em Nova York, agregando mais brasilidade à Casa Brasil Nova York 2022, que acontece de 11 a 25 de maio.

Com curadoria de Marco Aurélio Pulchério (Marco500) e Rodrigo Ambrosio, o projeto reúne, além de novas obras, parte das criações que se destacaram na mostra “Alagoas - The Brazilian Artisanal Soul”, realizada durante a Semana de Arte e Design de Miami, em dezembro de 2021. São trabalhos de mestres e artesãos que perpetuam saberes que atravessam gerações, ao mesmo tempo em que imprimem suas visões particulares, revelando visões instigantes sobre o mundo.

Alagoas Feita à Mão

Entre os participantes estão mestres como Maria Cícera, Patrimônio Vivo de Alagoas, Aberaldo e Irineia, além de artistas populares como Adriana Siqueira, Boró Sandes e Lucas Lessa.

As obras dialogam com o tema principal da Casa Brasil Nova York 2022, que é “Brasil in Natura, terra adentro”, que tem curadoria assinada por Natasha Schlobach. A realização é da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e tem o objetivo de promover produtos brasileiros com alto design, qualidade, sustentabilidade e inovação, aproximando empresários brasileiros dos setores de Casa & Construção de potenciais compradores nos EUA.

Coleção inspirada na pulsação do novo morar

O momento de grandes transformações impulsiona diferentes tendências e estimula o protagonismo dos lares. Inspirada nessa pulsação do novo morar, a Ceusa apresenta seu lançamento Pulse. Os produtos são formados por uma composição inusitada de arcos, texturas e cores, ressaltada pelo uso de relevo e sombras.

O porcelanato é ideal para criar ambientes marcantes Crédito: Divulgação

Elemento clássico da arquitetura, o arco tem função estrutural, mas também seduz por sua forma simples, elegante e retrô. Essa é a atmosfera da coleção Pulse. Em tamanho 58,4x58,4 e três opções de cores, o porcelanato é ideal para criar ambientes marcantes. Em sintonia com os novos tempos, a peça traz uma abordagem “mais é mais”.

O anseio por expressão e espontaneidade convida a experimentar e valorizar as formas de agir, pensar, se vestir e “vestir a casa”. Com a provocação “A Sua Casa Veste o Que?”, as 24 novas coleções da Ceusa surgem a partir de ideais que unem o passado ao futuro, abraçando todas as manifestações maximalistas: um convite para experimentar, ousar e criar misturas inesperadas e pulsantes.

Projeto de biblioteca e escritório do GB65

O Metro Arquitetos Associados, comandado pelos sócios Gustavo Cedroni e Martin Corullon, assina o projeto inédito do escritório, da biblioteca e do ateliê do diretor de arte Giovanni Bianco - GB65. Os espaços estão situados em diferentes andares de um mesmo edifício no bairro do Jardins, em São Paulo, em uma área de 140m² cada.

O Metro Arquitetos Associados assina a biblioteca e do ateliê do diretor de arte Giovanni Bianco Crédito: Divulgação Fran Parente

Visando um espaço amplo e conectado, o escritório GB65 ganhou um projeto marcado pelo ritmo modular de uma grande estante metálica que ocupa e organiza todos os espaços de trabalho. É composta por painéis de correr e por prateleiras móveis, que juntas, oferecem flexibilidade para as mais diversas atividades que ocorrem no local. A unidade do projeto é acentuada pelo piso em ladrilho hidráulico, que permeia todo o espaço de trabalho.

Já na biblioteca, o projeto partiu da combinação de peças de madeira modulares capazes de desenhar todos os móveis como estantes, mesas, forros e luminárias. Usando um mesmo sistema - nós de madeira maciça e painéis de compensado naval - foi possível desenhar todos os elementos da biblioteca e do ateliê.

Versatilidade e a resiliência do brasileiro

Uma das principais preocupações da designer Roberta Banqueri é que suas peças, pensadas cuidadosamente, não sejam datadas e descartáveis, uma vez que as criações devem romper períodos e contar a história de uma época.

Limi foi inspirada na versatilidade e na resiliência do povo brasileiro Crédito: Divulgação

Apresentando um estilo contemporâneo com características do minimalismo e concretismo, a poltrona Limi, à venda com exclusividade na Odara, foi inspirada na versatilidade e na resiliência do povo brasileiro, que se molda, se adapta e expande os seus próprios limites diariamente.

Atemporal, aconchegante e versátil, a peça pode ser produzida em tecido e couro, com uma grande variedade de cores. A versão em tons de verde, por exemplo, leva vibração e frescor ao ambiente onde é inserida, tonando-se o destaque dos projetos de design.

Elenco da CasaCor São Paulo

A CasaCor São Paulo, a mais completa mostra de design de interiores, arquitetura e paisagismo das Américas, estreia no dia 5 de julho, com um superelenco, para celebrar a edição comemorativa de 35 anos da marca. A edição 2022 ficará em cartaz até 11 de setembro, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, um dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade.

São 60 escritórios de jovens talentos e nomes consagrados na arquitetura e no design brasileiros, escolhidos pelo olhar multidisciplinar da curadoria da mostra, que busca sempre revelar variados estilos, olhares e vivências.

Os projetos vão ocupar mais de 10.000m², entre estúdios, lofts, ilhas de bem-estar, praças e operações de restaurante, bar e café, que fazem parte desta edição da CasaCor.