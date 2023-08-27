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Corpo e morada

Conheça as novidades e tendências da CasaCor Rio e Minas Gerais

Este ano, a mostra apresenta a ligação do corpo e da mente com a arquitetura, trazendo um pouco mais de neuroarquitetura para os ambientes

Públicado em 

27 ago 2023 às 01:58
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Conheça as novidades e tendências da CASACOR RIO e Minas Gerais
A suíte de ares clássicos ganha um visual bem mais moderno pelas mãos de Paula Müller Crédito: CasaCor/Divulgação
Nesta edição, vamos mostrar alguns ambientes da CasaCor Rio de Janeiro e Minas Gerais. Uma pequena amostra dos ambientes assinados por talentos da arquitetura e do design de interiores.
O tema escolhido para o ano é “Corpo e Morada” - responsável por conduzir o elenco na criação de todos os ambientes. A proposta é mergulhar nas múltiplas possibilidades de interpretação de como a casa é uma extensão do nosso corpo e vice-versa. O processo criativo baseou-se em quatro macro pilares: a casa como um lugar de subjetividade; a casa como um lugar maternal; a casa como um lugar de permanência e a casa como um lugar de conhecimento.
A partir desses pilares, foram idealizadas duas premissas para viver a casa: tratar a si mesmo como se trata a casa e tratar a casa como se trata o próprio corpo. Corpo & Morada’ foi pensado como uma combinação fluida da estrutura arquitetônica com a estrutura corporal.

CASACOR MINAS GERAIS HOMENAGEIA JOSÉ EDUARDO FEROLLA

A CasaCor Minas está na sua 28ª edição e segue até o dia 3 de setembro. Considerado o maior evento do setor de arquitetura, design de interiores e paisagismo no Estado, a mostra, sob a direção de Eduardo Faleiro e Juliana Grillo, irá apresentar ao público 50 ambientes, assinados por 53 profissionais de destaque do segmento, além de duas instalações.
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A mostra, sob a direção de Eduardo Faleiro e Juliana Grillo, reune diversas obras de diferentes nomes do setor  Crédito: CasaCor/Divulgação
O endereço escolhido para esta edição é um complexo formado por três casas das décadas de 1930 e 1940 e parte de um edifício contemporâneo que está sendo erguido no local, viabilizado por meio de uma parceria entre F2 Incorporadora e Construtora e a Arthros Incorporadora. O projeto da construção é assinado pelo arquiteto José Eduardo Ferolla, o homenageado desta edição.
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O endereço escolhido para esta edição é um complexo formado por três casas das décadas de 1930 e 1940 Crédito: CasaCor/Divulgação
Situada em um dos bairros mais charmosos da capital mineira, o Santo Antônio é um bairro que concentra características históricas e contemporâneas que convivem de forma muito harmônica e respeitosa, comprovando que o diálogo da tradição e modernidade deve fazer parte do cotidiano das cidades.

CASACOR RIO DE JANEIRO EM PALACETE NO JARDIM BOTÂNICO

A CasaCor Rio volta à Residência Brando Barbosa, no Jardim Botânico, com uma proposta mais inovadora: a de um hotel boutique! Em sua 32ª edição, a mostra carioca, que acontece até 15 de outubro, aposta na vocação original do palacete - a de receber - e transforma o espaço num hotel exclusivo, com 44 ambientes assinados por alguns dos melhores profissionais de arquitetura, design de interiores e paisagismo.
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Estreante na CasaCor Rio, o arquiteto Tom Castro exalta a ancestralidade buscando uma conexão com memórias afetivas  com uso de matérias-primas Crédito: CasaCor/Divulgação
Entre eles, espaços abertos ao público como bares descolados, restaurantes charmosos e, claro, a exuberância de 12 mil metros quadrados de jardins formados por espécies da Mata Atlântica. O imóvel é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).
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A preservação do contato com a natureza ressalta a importância dessa ligação nas decorações  Crédito: CasaCor/Divulgação

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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