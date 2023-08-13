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Conforto e sofisticação

A poltrona ideal: conheça diferentes estilos e modelos da peça

Existem inúmeras poltronas maravilhosas, e não é uma tarefa fácil escolher a preferida. Para acertar na escolha, convidei arquitetos e designers de móveis, para indicar qual  é a sua poltrona objeto de desejo

Públicado em 

13 ago 2023 às 05:40
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

poltrona, decoração, loja de decoração
Escolher a poltrona ideal é uma tarefa difícil Crédito: Shutterstock
As poltronas são peças-chave na decoração dos ambientes, pois, além do conforto, imprimem personalidade aos ambientes. É uma peça curinga, que pode estar presente no quarto, na sala de estar, no home office.
Existem inúmeras poltronas maravilhosas, assinadas por diferentes designers, e não é uma tarefa fácil escolher a nossa preferida. Para acertar na escolha desse móvel, convidei arquitetos e designers de móveis, para indicar qual é sua poltrona objeto de desejo. Que tal conhecer as dicas desses profissionais?

1- POLTRONA CELINE , DE JADER ALMEIDA

A poltrona ideal: conheça diferentes estilos e modelos da peça
Esse modelo é um verdadeiro exemplo da criatividade e maestria do design brasileiro Crédito: Divulgação
Escolhi a Poltrona Celine, do designer brasileiro Jader Almeida, como um exemplo excepcional do design nacional por diversas razões. Primeiramente, sua estrutura em madeira destaca uma das matérias-primas mais importantes para o mundo do mobiliário, e o Brasil é conhecido como um dos principais produtores dessa matéria-prima.
Além disso, o desenho sinuoso da poltrona me encanta. Suas linhas curvas estão perfeitamente conectadas com a anatomia humana e a natureza em geral, proporcionando uma experiência de conforto única. A harmonia entre forma e função é evidente, tornando essa peça uma escolha elegante e acolhedora para qualquer ambiente.
A Poltrona Celine é um verdadeiro exemplo da criatividade e maestria do design brasileiro, que combina a valorização da madeira com a ergonomia e a conexão com a natureza. É uma peça que celebra a excelência do design nacional e encanta os amantes de mobiliário sofisticado e bem projetado.
André Menin, arquiteto e designer

2 - CADEIRA VERMELHA, DOS IRMÃOS CAMPANA

A poltrona ideal: conheça diferentes estilos e modelos da peça
Arrojado e inovador, o modelo conquistou destaque no mundo do design Crédito: Divulgação
"Cadeira Vermelha", criada pelos designers brasileiros Fernando e Humberto Campana, é a minha poltrona de desejo. Ela é fabricada na renomada fábrica Edra, localizada na Toscana, Itália. Com uma estrutura de aço e cerca de quinhentos metros de corda de algodão com miolo acrílico, essa poltrona combina elementos industriais e técnicas artesanais.
Seu design arrojado e inovador conquistou destaque no mundo do design, refletindo a habilidade dos Irmãos Campana em combinar materiais e técnicas, trazendo uma abordagem contemporânea para o artesanato.
Conhecida como "Vermelha" devido à sua versão mais famosa na cor vermelha, essa poltrona também é fabricada em outras cores.
A “Cadeira Vermelha” é muito mais do que um simples assento. Ela é uma verdadeira obra de arte que em 1998 foi o primeiro mobiliário Brasileiro a ser exposto no MoMa em Nova York.
Para aqueles que admiram a “Vermelha”, como eu, ela se torna uma poltrona de desejo. Seu caráter único, resultado da combinação de materiais industriais com a arte da tecelagem, cria uma harmonia visual impressionante que desafia as convenções tradicionais de design de móveis.
Nevin Hatem, designer

3 - POLTRONA ANA, DE ARISTEU PIRES

A poltrona ideal: conheça diferentes estilos e modelos da peça
Sinônimo de conforto, ela passa sensação de aconchego  Crédito: Divulgação
O mobiliário é um forte componente que fornece sensações a um ambiente. E para minha casa, uma das sensações que busco imprimir, é a do aconchego. Além disso, busco também proximidade com elementos naturais, e para ambientes internos, isso significa madeira, fibras naturais, entre outros.
Com isso em mente, escolhi a poltrona Ana, do Aristeu Pires, pois ela me passa essa sensação de aconchego. Consigo ver essa poltrona como uma peça para tomar um vinho recebendo amigos, para relaxar lendo um livro, ou descansar diante de uma paisagem. É uma peça de design leve, bem resolvido, e muito bonita.
Gabriela Moreira, arquiteta e designer

4 - POLTRONA DIZ, DE SÉRGIO RODRIGUES

A poltrona ideal: conheça diferentes estilos e modelos da peça
Peça feita em madeira, com uma ergonomia impecável e linhas orgânicas Crédito: Divulgação
Para mim, Sérgio Rodrigues é o maior nome do design de mobiliário brasileiro, reconhecido no Brasil e no exterior como o criador do móvel genuinamente brasileiro. Pioneiro, suas criações abriram o caminho do design brasileiro para o mundo. Sergio Rodrigues traduz a alma brasileira, com seu bom humor e descontração, em peças de mobiliário e soube usar, de forma magistral, a madeira nos seus móveis. 
Sou apaixonada pela Poltrona Mole – um ícone - e muitos outros móveis criados por ele, mas meu objeto de desejo é a poltrona Diz. Toda feita em madeira, com uma ergonomia impecável e linhas orgânicas, traduz a essência do seu talento. Criada em 2001, é um móvel atemporal e atual. 
Isabela Castello, artista e designer

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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