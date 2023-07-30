Exposição no Palácio Anchieta traz obras de 34 artistas do ES

Com curadoria de Attilio Colnago, a exposição tem dois espaços especiais: a sala “Mata Atlântica” e a sala “Aquarelas de Augusto Ruschi Crédito: Divulgação

A exposição “Novos Viajantes” reúne obras em desenho, pintura e fotografia de 34 artistas do Espírito Santo. Realizada pelo Sesc, com apoio do Governo do Estado e da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), a mostra fica aberta à visitação gratuita até o dia 10 de setembro, no Palácio Anchieta.

As obras carregam naturalismo e história do Brasil em suas essências Crédito: Divulgação

Com curadoria de Attilio Colnago, são mais de 115 obras. A área expositiva conta ainda com dois espaços especiais: a sala “Mata Atlântica”, representando a riqueza da floresta capixaba, e a sala “Aquarelas de Augusto Ruschi”, dedicada a uma exibição inédita dos trabalhos de ilustração do ecologista nascido no município de Santa Teresa.

“Novos Viajantes” teve como ponto de partida o universo iconográfico de cientistas, naturalistas, botânicos, zoólogos e também artistas da Europa que aportaram no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, com o intuito de explorar o recém-descoberto território. Suas pesquisas resultaram na elaboração de uma grande quantidade de diários, coleções de objetos, de espécies naturais e de obras de artes visuais – desenhos, pinturas, gravuras –, que constituem o que ficou designado como “arte dos viajantes”.

São mais de 115 obras na exposição Crédito: Divulgação

A partir desse legado artístico-científico, a mostra apresenta, com sua multiplicidade de expressões artísticas, um panorama da arte capixaba suscetível a reinterpretar, ressignificar e atualizar a produção dos viajantes europeus.

"Novos Viajantes" é uma exposição gratuita e ficará no Palácio Anchieta até o dia 10 de setembro Crédito: Divulgação

Além disso, propõe uma reflexão sobre a importância da relação entre ciência e arte, contribuindo para a sensibilização do público quanto à importância da diversidade, da riqueza natural e da necessidade de conservação do meio ambiente.

IMERSÃO EM DESIGN DE MOVEIS EM BENTO GONÇALVES

O Design Tank é uma imersão presencial para alunos de design Crédito: Divulgação

Em agosto, acontecerá o Design Tank. O encontro, que reúne a cada edição mais de 20 alunos - designer de produtos, designer de interiores, arquitetos e apaixonados por design-, capacita os profissionais para criarem mobiliários, qualificando-os para atuarem como designers de produtos para a indústria moveleira. Desde 2021 o evento é realizado na cidade de Bento Gonçalves (RS), maior polo moveleiro da América Latina.

O Design Tank é uma imersão presencial e acontecerá de 22 a 25 de agosto. Ministrada por André Menin, Jean Dallazem, Paulo Mezzomo e Lorí Crízel, os mentores trabalham temas aplicados ao design de produto, divididos em quatro grandes pilares: mercado, público, negócios e vendas. No último dia do evento são apresentados os produtos criados pelos participantes, que são avaliados por grandes nomes do mercado, como empresários do setor de móveis, casa e decoração.

IVAN LOPES ASSINA VITRINE PARA O DIA DOS PAIS

O designer de interiores Ivan Lopes foi convidado para assinar a vitrine de Dia dos Pais, da Urban Arts Vitória. O designer faz uma homenagem a todos os pais e, em especial, ao seu pai, Ivan Arthur, que foi jogador de futebol. Ele dizia que o futebol é uma arte e o jogador tem a missão de fazer um espetáculo em campo.

Uma bola usada, com as marcas do tempo, e uma chuteira pintada em dourado Crédito: Divulgação

A partir dessa memória do pai, Ivan se inspirou na arte do futebol para criar a vitrine. O ouro do troféu e das medalhas aparece nas obras de arte e no papel de parede. A fumaça das arquibancadas, que envolve a torcida, está presente na tela da Urban Arts. Os traços das linhas do campo de futebol, nas esculturas Holos.

Uma bola usada, com as marcas do tempo, e uma chuteira pintada de dourado trazem a referência a um dos troféus mais cobiçados do mundo.

DESIGNER DE JOIAS ESTREIA NA CASACOR SÃO PAULO

O Joalheiro Pedro Yossef representa o país na maior mostra de arquitetura e decoração da América Latina Crédito: Divulgação

O Joalheiro Pedro Yossef faz sua estreia na maior mostra de arquitetura e decoração da América Latina. Seus trabalhos estão presente no ambiente da arquiteta Brunete Fraccaroli, no espaço intitulado “O Reverso do Metaverso” na CasacCor São Paulo 2023.

Com o tema “Corpo & Morada”, a arquiteta traz um projeto regado à criatividade e elegância, cheio de estilo, combinando funcionalidade e estética e favorecendo a qualidade de vida e o bem-estar dentro da temática.

Movimento e luzes são destaque nas obras Crédito: Divulgação