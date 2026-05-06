Vídeo mostra motociclista sendo arremessado após bater em carro em Linhares

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motociclista foi arremessado após colidir com a traseira de um carro no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (5).





As imagens mostram que o acidente ocorreu em um trecho de descida com quebra-molas. Um Volkswagen Fox reduz a velocidade para passar pela lombada quando, segundos depois, o motociclista surge em alta velocidade e atinge a traseira do veículo. Com o impacto, o condutor da moto é lançado para frente, chega a girar no ar e cai no asfalto. A motocicleta tomba e fica com as rodas para cima, enquanto a parte traseira do carro fica danificada.





Logo após a batida, testemunhas se aproximam para prestar socorro. A motorista desce do veículo, visivelmente abalada. No vídeo, o motociclista aparece se movimentando e tenta se levantar, mas é amparado por populares, que também retiram a moto da via para liberar o trânsito.





Segundo a Polícia Militar, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado a um hospital da cidade. O estado de saúde não foi informado.





A motorista contou ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, que reduziu a velocidade para passar pelo quebra-molas quando ouviu o impacto. Ao olhar pelo retrovisor, foi alertada por pessoas no local de que o motociclista havia sido arremessado. Testemunhas relataram que ele trafegava em alta velocidade. A condutora não se feriu.