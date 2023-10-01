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Corpo e mente

Aulas de artes e seus benefícios para a saúde

Saiba de que maneira essa atividade pode te ajudar quando se trata de cuidados e rotina

Públicado em 

01 out 2023 às 01:58
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Aulas de artes e seus benefícios para a saúde
Arte, corpo e mente andam lado a lado quando se trata de saúde Crédito: Shutterstock
Já está mais do que comprovado pela ciência que as intervenções artísticas proporcionam inúmeros benefícios para a saúde física e emocional. Tanto de crianças como de adultos.
Estudo divulgado em 2019 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou mais de 900 publicações globais e concluiu que as atividades artísticas podem ajudar na concentração, na memória, no controle da ansiedade, na capacidade motora, no desenvolvimento cognitivo, no bem-estar e até mesmo na redução da pressão arterial e da dor decorrente de tratamentos.
Mesmo para as pessoas que não têm como objetivo se tornar um artista profissional, a arte traz benefícios como estimular o potencial criativo, o desenvolvimento emocional e as habilidades sociais. É uma forma de se expressar, de trabalhar seu universo subjetivo e aprender novas habilidades.
Fiz um levantamento de aulas de artes, com diferentes técnicas, para inspirar as pessoas a se dedicar a algum tipo de atividade artística: desenho, aquarela, acrílica, cerâmica, fotografia são algumas das possibilidades.

Confira sugestões de onde realizar suas aulas:

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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Arquitetura E Decoração Saúde Arte
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