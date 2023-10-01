Aulas de artes e seus benefícios para a saúde

Arte, corpo e mente andam lado a lado quando se trata de saúde Crédito: Shutterstock

Já está mais do que comprovado pela ciência que as intervenções artísticas proporcionam inúmeros benefícios para a saúde física e emocional. Tanto de crianças como de adultos.

Estudo divulgado em 2019 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou mais de 900 publicações globais e concluiu que as atividades artísticas podem ajudar na concentração, na memória, no controle da ansiedade, na capacidade motora, no desenvolvimento cognitivo, no bem-estar e até mesmo na redução da pressão arterial e da dor decorrente de tratamentos.

Mesmo para as pessoas que não têm como objetivo se tornar um artista profissional, a arte traz benefícios como estimular o potencial criativo, o desenvolvimento emocional e as habilidades sociais. É uma forma de se expressar, de trabalhar seu universo subjetivo e aprender novas habilidades.

Fiz um levantamento de aulas de artes, com diferentes técnicas, para inspirar as pessoas a se dedicar a algum tipo de atividade artística: desenho, aquarela, acrílica, cerâmica, fotografia são algumas das possibilidades.

Confira sugestões de onde realizar suas aulas: