Arte capixaba brilha em ambientes de mostra de decoração

Um grande painel, assinado pelo artista Raí Bolzan recebe os visitantes no ambiente de Heliomar Venâncio na Casacor ES Crédito: Caio Cesar/CasaCor

A Casacor é uma mostra que vai muito além de mostrar tendências e apresentar os lançamentos de revestimentos e móveis. Ao visitar a Casacor Espírito Santo, é possível conhecer e apreciar obras de artistas capixabas presentes na ambientação dos espaços.

Um grande painel, assinado pelo artista Raí Bolzan recebe os visitantes no ambiente de Heliomar Venâncio na Casacor ES. No Studio Oásis, assinado por Renzo Cerqueira, estão as telas da série tijolos da artista Natália Guarçoni.

Arte na Casa Cor

A arquiteta Carol Del Piero traz obra da artista Ester Guedes, para compor seu ambiente Loft da Executiva. Fernando Sotele trouxe muita arte para o Espaço Sensorial. Entre os artistas capixabas presentes no seu ambiente, estão Fernando Nicolau, com a obra Deusa, e Natan Dias.

A arquiteta Laís de Sá assina o ambiente Café Coworking e expõe aquarelas da artista Raquel Falk, inspirada na cafeicultura capixaba. Na sala de maquiagem, da designer de interiores, Rafa Reis, as esculturas Linhas, de minha autoria.

Obras da artista Maria Helena Nemer e Moacyr Travaglia, ambos de Cachoeiro do Itapemirim e cerâmica da Molle Design compõem o ambiente Loft Italiano, assinado pela arquiteta Larissa Villaschi. A curadoria de arte dos três ambientes foi feita pelo designer de interiores Ivan Lopes.

TAPETE CELEBRA LEGADO DE ARTISTA

O tapete Per Te – que significa “para você”, em italiano – integra a exposição “Arte inspira arte!” Crédito: Divulgação

Um buquê de flores para o meu amigo Gustavo Rosa! É com esse espírito de alegria e saudade que a by Kamy presenteia o Instituto Gustavo Rosa (IGR) com a criação de uma peça exclusiva: o tapete Per Te, assinado por Francesca Alzati, diretora criativa da marca.

O Per Te – que significa “para você”, em italiano – integra a exposição “Arte inspira arte!”, promovida pelo IGR para celebrar o legado de Gustavo Rosa (1946-2013) no ano em que se completa dez anos do falecimento de um dos mais importantes artistas brasileiros.

Gustavo transcendeu o limite das telas com alegria e energia, sobretudo pela inovação e experimentação, materializadas em cores e expressões que retrataram de forma vibrante a vida cotidiana.

MODERNISMO INSPIRA NOVA COLEÇÃO

Como inspiração, formal e conceitual, para a coleção, o Modernismo das mais variadas décadas e latitudes Crédito: Gui Gomes

Versatilidade, utilização in & out, durabilidade. Três características fundamentais na cena do design contemporâneo orientaram as escolhas dos designers Roberto Cimino e Nelson Amorim no desenvolvimento da coleção In∞Out, para a Artefacto Beach & Country. A quarta assinada pelos designers para a marca, composta por móveis para ambientes internos, externos, ou ainda, de utilização híbrida.

A escala dos nossos espaços cotidianos mudou. Os ambientes estão sensivelmente menores e hoje passamos, das áreas internas para as externas das nossas casas, em questão de minutos. Os móveis têm de se adaptar a essa nova realidade. A partir desta percepção, os designers criaram a coleção nova Beach & Country.