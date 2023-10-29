Exposição fotográfica apresenta carreira de 40 anos de fotojornalista para os capixabas

“Tempo, Tempo, Tempo” é a nova exposição do fotógrafo Tadeu Bianconi, que está na Mosaico Fotogaleria, até o dia 25 de novembro. São fotografias que representam 40 anos de dedicação à fotografia.
Com uma carreira consolidada, Tadeu passou pelo fotojornalismo, pela publicidade, indústria, publicou diversos livros e realizou dezenas de exposições no Brasil e em vários países.
Estudou fotografia na Alemanha com o fotógrafo Ekkehard Grote, na década de 80, onde conheceu os grandes mestres através de livros e de experiências in loco em diversos países da Europa. No Brasil, encontrou nos fotógrafos documentais um novo caminho que o fez descobrir a cultura popular e o cotidiano dos recantos mais longínquos do Espírito Santo.
Para representar toda essa diversidade da obra de Bianconi, a mostra “Tempo, Tempo, Tempo” vai contar com mais de 900 fotografias, apresentadas em uma expografia criada pela equipe da Mosaico Fotogaleria: Gabriel Lordello, Vitor Bermudes, Patrícia Sales e o próprio fotógrafo.
Serão 14 quadros com molduras tradicionais e seis painéis com cerca de 150 fotografias cada um. Além das fotos impressas serão apresentadas algumas câmeras usadas pelo artista ao longo de sua carreira e o ampliador que Bianconi copiou diversas imagens na era analógica.
Todas as fotografias estarão disponíveis para venda, desde os quadros prontos, bem como as cópias impressas. Também serão disponibilizadas três caixas com 10 fotos selecionadas para colecionadores. Toda a venda da exposição será revertida para o projeto de um livro que vai celebrar os 40 anos de carreira de Bianconi.
Mobiliário na Casacor ES
A Líder, marca mineira presente em todo o país, referência no mercado mobiliário por aliar marcenaria artesanal ao design, compõe os espaços Lounge Gourmet, de Cristiane Locatelli, e Loft Jovem Casal, de Sérgio Palmeira Studio, na 27ª edição da CASACOR Espírito Santo. Mais informações sobre a mostra estão na nossa última edição da Coluna (inserir o link)
Entre os móveis da Líder presentes na mostra estão a Estante Cambota, por Estúdio Líder. O exercício lúdico de montar peças foi a base do conceito desta estante, que brinca com as formas arredondadas para criar um móvel irreverente, que não abre mão de sua funcionalidade.
Pode ser usada para receber livros e adornos, mas também como divisória, assumindo o papel de um biombo. Sua estrutura, formada por pequenos painéis de forma côncava, faz com que ela possa ser usada dos mais diversos ângulos. Ideal para salas, escritórios, quartos e áreas gourmets, é item indispensável para quem aprecia uma decoração pautada na originalidade.
A mesa de jantar Serpentina, assinada por FGMF, traz uma fusão interessante entre arte cinética e design funcional. A presença do móvel adiciona um toque moderno e atemporal, proporcionando um espaço cheio de personalidade e estilo.
Móveis com personalidade
Móveis com design assinados são verdadeiras joias para espaços que desejam se destacar e criar conexões com seus usuários, deixando os ambientes cativantes e memoráveis.
Mais do que funcionalidade, peças como mesas, poltronas, cadeiras e bancos assinados prezam também pela boa ergonomia. Rejane Carvalho, uma renomada designer gaúcha é um exemplo de artista que valoriza muito esse quesito em seus mobiliários de madeira. Além disso, para Rejane a sustentabilidade e o respeito à natureza são os carros-chefes de suas criações.
Com um toque simples e, ao mesmo tempo, sofisticado, as peças desenvolvidas por Rejane Carvalho, respiram arte e extraem da natureza a leveza necessária para composições harmônicas e cheias de vida. Móveis multifuncionais e com apelo botânico dão tom das coleções da artista. O mais recente lançamento da designer foi a Poltrona Porcini. Outro destaque é o banco Mirante.
Leveza e fluidez
Especialista na materialização de espaços únicos, a Bontempo lança o Painel Treliça. Com ele, é possível diversas aplicações, seja em painéis ou divisórias, seja como revestimento de paredes e forros, quebrando a monotonia das superfícies lisas, sem qualquer fluidez.
Além dessa versatilidade, o painel se destaca pela leveza visual atrelada ao aconchego da madeira. Ao invés da clássica composição de painéis com ripas alinhadas, o Treliça dá espaço para cruzas que formam pequenos quadrados vazados.
Essas aberturas permitem a entrada de luz e ventilação natural. Assim fica muito mais fácil dividir ambientes sem deixar no ar qualquer sensação de enclausuramento, ao passo que acrescenta às paredes uma padronagem geométrica que protagoniza no espaço.