Exposição fotográfica apresenta carreira de 40 anos de fotojornalista para os capixabas

Serão 14 quadros com molduras tradicionais e seis painéis com cerca de 150 fotografias cada um Crédito: Divulgação

“Tempo, Tempo, Tempo” é a nova exposição do fotógrafo Tadeu Bianconi, que está na Mosaico Fotogaleria, até o dia 25 de novembro. São fotografias que representam 40 anos de dedicação à fotografia.

Com uma carreira consolidada, Tadeu passou pelo fotojornalismo, pela publicidade, indústria, publicou diversos livros e realizou dezenas de exposições no Brasil e em vários países.

Tadeu encontrou nos fotógrafos documentais um novo caminho que o fez descobrir a cultura popular e o cotidiano dos recantos mais longínquos do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Estudou fotografia na Alemanha com o fotógrafo Ekkehard Grote, na década de 80, onde conheceu os grandes mestres através de livros e de experiências in loco em diversos países da Europa. No Brasil, encontrou nos fotógrafos documentais um novo caminho que o fez descobrir a cultura popular e o cotidiano dos recantos mais longínquos do Espírito Santo.

a mostra “Tempo, Tempo, Tempo” vai contar com mais de 900 fotografias, apresentadas em uma expografia criada pela equipe da Mosaico Fotogaleria Crédito: Divulgação

Para representar toda essa diversidade da obra de Bianconi, a mostra “Tempo, Tempo, Tempo” vai contar com mais de 900 fotografias, apresentadas em uma expografia criada pela equipe da Mosaico Fotogaleria: Gabriel Lordello, Vitor Bermudes, Patrícia Sales e o próprio fotógrafo.

Serão 14 quadros com molduras tradicionais e seis painéis com cerca de 150 fotografias cada um. Além das fotos impressas serão apresentadas algumas câmeras usadas pelo artista ao longo de sua carreira e o ampliador que Bianconi copiou diversas imagens na era analógica.

oda a venda da exposição será revertida para o projeto de um livro que vai celebrar os 40 anos de carreira de Bianconi Crédito: Divulgação

Todas as fotografias estarão disponíveis para venda, desde os quadros prontos, bem como as cópias impressas. Também serão disponibilizadas três caixas com 10 fotos selecionadas para colecionadores. Toda a venda da exposição será revertida para o projeto de um livro que vai celebrar os 40 anos de carreira de Bianconi.

Mobiliário na Casacor ES

A Líder, marca mineira presente em todo o país, referência no mercado mobiliário por aliar marcenaria artesanal ao design, compõe os espaços Lounge Gourmet, de Cristiane Locatelli, e Loft Jovem Casal, de Sérgio Palmeira Studio, na 27ª edição da CASACOR Espírito Santo. Mais informações sobre a mostra estão na nossa última edição da Coluna (inserir o link)

Pode ser usada para receber livros e adornos, mas também como divisória, assumindo o papel de um biombo Crédito: Divulgação

Entre os móveis da Líder presentes na mostra estão a Estante Cambota, por Estúdio Líder. O exercício lúdico de montar peças foi a base do conceito desta estante, que brinca com as formas arredondadas para criar um móvel irreverente, que não abre mão de sua funcionalidade.

Pode ser usada para receber livros e adornos, mas também como divisória, assumindo o papel de um biombo. Sua estrutura, formada por pequenos painéis de forma côncava, faz com que ela possa ser usada dos mais diversos ângulos. Ideal para salas, escritórios, quartos e áreas gourmets, é item indispensável para quem aprecia uma decoração pautada na originalidade.

O exercício lúdico de montar peças foi a base do conceito desta estante, que brinca com as formas arredondadas para criar um móvel irreverente Crédito: Divulgação

A mesa de jantar Serpentina, assinada por FGMF, traz uma fusão interessante entre arte cinética e design funcional. A presença do móvel adiciona um toque moderno e atemporal, proporcionando um espaço cheio de personalidade e estilo.

Móveis com personalidade

Móveis com design assinados são verdadeiras joias para espaços que desejam se destacar e criar conexões com seus usuários, deixando os ambientes cativantes e memoráveis.

Rejane Carvalho, uma renomada designer gaúcha é um exemplo de artista que valoriza muito esse quesito em seus mobiliários de madeira Crédito: Divulgação

Mais do que funcionalidade, peças como mesas, poltronas, cadeiras e bancos assinados prezam também pela boa ergonomia. Rejane Carvalho, uma renomada designer gaúcha é um exemplo de artista que valoriza muito esse quesito em seus mobiliários de madeira. Além disso, para Rejane a sustentabilidade e o respeito à natureza são os carros-chefes de suas criações.

Móveis multifuncionais e com apelo botânico dão tom das coleções da artista. Crédito: Divulgação

Com um toque simples e, ao mesmo tempo, sofisticado, as peças desenvolvidas por Rejane Carvalho, respiram arte e extraem da natureza a leveza necessária para composições harmônicas e cheias de vida. Móveis multifuncionais e com apelo botânico dão tom das coleções da artista. O mais recente lançamento da designer foi a Poltrona Porcini. Outro destaque é o banco Mirante.

Leveza e fluidez

Especialista na materialização de espaços únicos, a Bontempo lança o Painel Treliça. Com ele, é possível diversas aplicações, seja em painéis ou divisórias, seja como revestimento de paredes e forros, quebrando a monotonia das superfícies lisas, sem qualquer fluidez.

Ao invés da clássica composição de painéis com ripas alinhadas, o Treliça dá espaço para cruzas que formam pequenos quadrados vazados Crédito: Diculgação

Além dessa versatilidade, o painel se destaca pela leveza visual atrelada ao aconchego da madeira. Ao invés da clássica composição de painéis com ripas alinhadas, o Treliça dá espaço para cruzas que formam pequenos quadrados vazados.

Essas aberturas permitem a entrada de luz e ventilação natural Crédito: Divulgação