Portinari é tema de coleção de tapetes inspirada em grandes obras brasileiras

Arazzo é uma peça têxtil feita à mão, como uma obra de arte para ser exposta em paredes Crédito: Divulgação

A By Kamy vem investindo em licenças exclusivas, obtidas diretamente com os representantes legais, para tecer em arazzos exclusivos, importantes obras de grandes artistas brasileiros.

Arazzo é uma peça têxtil feita à mão, suntuosa e diferenciada, tecida tal como uma obra de arte para ser exposta em paredes. Um dos motivos que ajudam explicar o encanto pelos arazzos é a dificuldade para criá-los, principalmente pela obrigação de respeitar a essência das obras originais.

Produzi-los requer habilidade, destreza e experiência do tecelão. Além dos desafios técnicos, é um processo que requer as mais nobres matérias-primas naturais da tecitura, pois será exposta como uma obra de arte específica para paredes.

Importantes obras de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Gilvan Samico e Niobe Xandó foram interpretadas para o têxtil e, agora, a by Kamy apresenta a primeira coleção de arazzos desenvolvida a partir de quadros de Cândido Portinari (1903-1962).

Trata-se de uma leva de quatro arazzos em peças únicas. Elas levaram meses para ficarem prontas devido à dificuldade de se reproduzir nas tramas a quantidade de trocas de cores que Portinari fazia a cada poucos milímetros de tela.

A infância de João Candido Portinari no interior de São Paulo, ao lado dos pais imigrantes italianos, foi vivida com os pés no chão na Fazenda Santa Rosa, nadando em córregos e aventurando-se pelas matas e plantações.

Essas vivências foram retratadas em sua obra com muita cor e poesia. As produções que compõem o acervo de Portinari fazem com que ele seja um dos artistas que mais retratou o país do povo brasileiro, em suas diferentes regiões, riquezas naturais e culturais.

Conheça as obras da coleção

Tapeçaria Arazzo Portinari Flora e Fauna Brasileiras 1934 274 x 140 cm Crédito: Divulgação

Tapeçaria Arazzo Portinari Bumba Meu Boi 1959 187 x 184 cm Crédito: Divulgação

Tapeçaria Arazzo Portinari Floresta 1938 201 x 158 cm Crédito: Divulgação

Editais de incentivo à cultura O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou no mês de dezembro os Editais da Cultura 2023. Com recursos financeiros do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), repassados diretamente aos realizadores, os editais visam a fomentar os mais diversos setores da cultura capixaba, estimulando a criação artística e fortalecendo as identidades locais, ao mesmo tempo em que propiciam a geração de trabalho e renda. Dando continuidade à política de fomento dos últimos anos, o Estado apresenta o maior investimento na história dos Editais Funcultura, com um total de R$ 16,3 milhões. O acesso aos editais estará disponível para a consulta pública no site da Secretaria de Cultura. Acesse o link clicando aqui.

Sustentabilidade e inovação em imóveis

A nova linha Garden da Sierra é uma combinação de bom gosto com a preocupação com o meio ambiente. Com peças exclusivas que podem ser usadas tanto em áreas internas quanto externas, a marca gaúcha de móveis de alto padrão surpreende, mais uma vez, ao usar o extreme composite, uma matéria-prima revolucionária, inovadora e ecologicamente correta: composta por aproximadamente 60% de material orgânico renovável, 22% de sal e 18% de óleo mineral.

Versáteis, os elementos ressaltam sua beleza em curvas acentuadas e marcantes Crédito: Divulgação

Exemplo de como a tecnologia pode ser aliada à preservação do planeta, o extreme composite tem alta resistência à umidade e aos raios UV e requer manutenção mínima, garantindo uma vida útil bastante longa.

E uma das grandes apostas da marca é a linha de poltronas Toulouse. Com seu design moderno e elegante, as peças revelam toda a versatilidade do material, em curvas acentuadas e marcantes.

Com aparência de madeira natural, as peças podem ser molhadas tanto com água salgada como tratadas com cloro, aptas para uso na praia ou piscina, não lascam e são 100% recicláveis.

As peças são exclusivas e podem ser usadas tanto em áreas internas quanto externas Crédito: Divulgação

Para quem prefere as linhas retas, uma pedida é a linha Riviera. Com pés em aço inox, para contrastar com as amplas almofadas que proporcionam muito conforto e beleza, as peças oferecem também todo o requinte para os ambientes externos.

São dezenas de peças moduladas, com almofadas retas ou estilo rolo, para compor o espaço de diferentes maneiras Crédito: Divulgação

A coleção traz ainda a Linha Saint Tropez, que tem como característica a possibilidade de montar o projeto ideal para cada ambiente. São dezenas de peças moduladas, com almofadas retas ou estilo rolo, para compor o espaço de diferentes maneiras.