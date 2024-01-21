Principal feira de mobiliário de alta decoração da América Latina chega a sua 37ª edição

A feira reunirá os maiores nomes da indústria de mobiliário, acessórios e artigos de alta decoração Crédito: Divulgação

Considerada a principal feira de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina e única do setor focada em negócios, a Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração volta ao São Paulo Expo, com a 37ª edição da Abimad.

A feira reunirá os maiores nomes da indústria de mobiliário, acessórios e artigos de alta decoração, apresentar as novidades e as principais tendências do segmento.

A Abimad'37 acontece dos dias 30 de janeiro a 2 de fevereiro, com mais de 138 expositores, distribuídos em uma área de 43 mil m², e expectativa de receber mais de 20 mil visitantes.

Sucesso na última edição da Abimad, Léo Shehtman assina mais uma vez o lounge para clientes VIP. A sala da imprensa terá a curadoria da revista Casa e Jardim e o Best in Show contará com as peças selecionadas por Thais Lauton, diretora de redação da revista. Já o lounge internacional trará como novidade ambientação feita pela produtora de decoração Débora Goichman Caruso.

Prêmio de design

O prêmio é destinado a profissionais, estudantes, indústrias de móveis e novos talentos do Brasil e da América do Sul Crédito: Divulgação

A segunda edição do Prêmio do Salão de Gramado de Design está com as inscrições abertas até o dia 5 de fevereiro. Para se inscrever, é só acessar o site, onde também é possível consultar o regulamento.

A revelação dos vencedores será anunciada no dia 9 de junho de 2024, em noite de gala, no icônico Palácio dos Festivais, na cidade de Gramado (RS).

A premiação é promovida pela XPO Feiras e Eventos, organizadora do Salão de Gramado – Feira de Design, Decoração e Mobiliário de Alto Padrão, que no próximo ano será realizada de 10 a 13 de junho, em edição comemorativa de 10 anos.

O prêmio é destinado a profissionais, estudantes, indústrias de móveis e novos talentos do Brasil e da América do Sul e contemplará o melhor do design de mobiliário, objetos e iluminação, que será avaliado por uma comissão julgadora composta por especialistas no setor do design de produtos e móveis.

Reconhecimento internacional

A Artefacto teve três móveis de suas coleções recentes assinados pela sua diretora criativa, a arquiteta Patrícia Anastassiadis Crédito: Divulgação

Em 1949, com a intenção de estimular a excelência na produção autoral e industrial de um ainda nascente design de mobiliário, o Museum of Modern Art (MoMA), de Nova York instituía o Prize Designs for Modern Furniture + Lighting.

No ano passado, mais de sete décadas após a sua primeira edição, a premiação foi relançada pelo The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Desta vez, acrescida de um objetivo ainda mais ambicioso: divulgar, em escala global, a cultura do design, por meio de suas principais realizações e protagonistas.

Elegância e sofisticação são detalhes das peças Crédito: Divulgação

A Artefacto teve três móveis de suas coleções recentes, todos eles assinados pela sua diretora criativa, a arquiteta Patrícia Anastassiadis, incluídos na lista dos premiados de 2023: a mesa de jantar Eclipse, a mesa de Boyang e o caixa-bar Pietra. Este último eleito, o Melhor Armário do Ano, em meio a concorrentes de mais de cinquenta países.

Refúgio de bem-estar

A banheira de imersão com vista para a paisagem oferece momentos únicos de relaxamento Crédito: Divulgação

Projeto de banheiro, assinado pela Bontempo Chile, foi desenhado para proporcionar uma experiência de bem-estar completa, junto as belezas naturais do entorno.

A madeira do acabamento em lâmina natural, Legno Originale Carvalho, reforça o contexto de naturalidade proposto para o ambiente. A bancada também é equipada com iluminação estratégica, um espelho que ornamenta de forma elegante e compartimentos organizadores para facilitar o uso no dia a dia.

A bancada também é equipada com iluminação estratégica, um espelho que ornamenta de forma elegante Crédito: Divulgação

A banheira de imersão com vista para a paisagem oferece momentos únicos de relaxamento, sendo um spa pessoal disponível a qualquer momento.