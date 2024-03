Arquitetas unem estilo industrial e contemporâneo para projeto de confeitaria

Confeitaria Casa da Bel ganhou um projeto de expansão assinado pelas arquitetas Juliana Silva e Amanda Mori. Crédito: Divulgação

As arquitetas Juliana Silva e Amanda Mori, da Go Up Arquitetura, foram contratadas para assinar o projeto de expansão da Confeitaria Casa da Bel, em um galpão de 275m², localizado no bairro de Pinheiros.



Para o conceito desse projeto, idealizaram uma identidade que unisse o estilo industrial e contemporâneo. Enfatizando o artesanal da marca e resolvendo algumas questões técnicas, propuseram um teto acústico feito com placas de gesso curvas, com angulação trabalhada para diminuir a reverberação de som causada pela altura do pé direito. Essas placas receberam uma linda arte feita in loco pelo Raro Studio, de forma personalizada e alinhada ao propósito da marca.

Galeria comemora a maioridade

A galeria Matias Brotas atinge a maioridade este ano. E, para celebrar estes 18 anos dedicados à arte contemporânea, apresentou sua nova identidade visual.

Fernando Nicolau assinou a nova identidade da galeria. Artista visual e da cena, atua como diretor de cena, de elenco, de arte, iluminador, cenógrafo e desenhador gráfico.

Galeria Matias Brotas celebra 18 anos com nova identidade visual. Crédito: Divulgação

Seu objetivo comunicacional foi transformar uma logomarca moderna, pesada e com quase 17 anos de vida no mercado brasileiro de artes visuais em uma logomarca que pudesse viver sua maioridade de forma contemporânea, leve e sem rótulos.

Conexão, inovação, contemporaneidade, movimento, sensibilidade foram os conceitos que nortearam a criação da logomarca.

Extensão de linha

Linha Mood, uma parceria entre a empresa Tramontina e o designer Bruno Faucz. Crédito: Divulgação

A Linha Mood, parceria entre a empresa Tramontina e o designer Bruno Faucz ganha novos complementos. Lançada em 2021, no Salão do Móvel de Milão, a linha agora ganha complementos de itens e estofados, trazendo uma solução ainda mais completa para diversos ambientes.

As novidades são as mesas, cadeiras e banquetas, que se unem às poltronas, sofás, chaises, mesas laterais e bancos, todos fabricados em madeira Jatobá certificada.

As novidades da Linha Mood para 2023 são as mesas, cadeiras e banquetas. Crédito: Divulgação

Dentre as novidades, as mesas são um grande destaque. Com capacidade para seis a oito cadeiras, elas vêm na opção com ou sem pedra sabão. Com a pedra sabão, a mesa não oferece somente design, mas muita funcionalidade, já que o material, além de valorizar a estética do móvel, serve de suporte para servir alimentos, com bastante adaptabilidade aos objetos quentes e frios.

Tramas em couro

A designer capixaba Jacqueline Chiabay criou uma coleção, em parceria com a Marco 500. A nova coleção traz o brilho dos metalizados, os clássicos naturais e os tons vibrantes dos corais, em formas orgânicas e maleáveis em cestos, vasos e cachepôs. Contou também com o lançamento de esculturas de tramas em caixas de acrílico e as almofadas, em tramas e formatos diversos, que são tradição da marca.

Inspiração ítalo-brasileira

Do Italiano que significa “Toco de madeira”, a designer Marta Manente presta homenagem a sua ancestralidade de origem Italiana. O nome “Ceppo” tem relação com os valores herdados de família tipicamente italiana, que passou de geração para geração o amor pela arte de trabalhar com móveis.

Mais de 100 anos se passaram desde a vinda da família Manente ao Brasil. Seus bisavôs, quando chegaram da Itália e habitaram a Serra Gaúcha, trabalhavam como balseiros em tempos de cheias dos rios transportando toras de madeira, que na época eram usadas para a construção de casas.

Desenvolvido pela designer Marta Manente, o banco de madeira "Ceppo" possui detalhes nervurados por toda peça. Crédito: Divulgação

Com toda esta linguagem poética e sentimental, a designer Marta Manente dá vida ao banco de madeira "Ceppo", que possui detalhes nervurados por toda peça. O assento possui formato ergonômico e a base é confeccionada com frisos canelados, o que valoriza ainda mais os detalhes do produto. E há variedade de cores e acabamentos, entre metálicos e foscos, para personalizar a peça de acordo com o design do ambiente a ser aplicado.

