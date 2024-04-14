Exposição "O Fabuloso Mundo das Cores" surpreende pela experiência visual

A exposição "O Fabuloso Mundo das Cores" é uma verdadeira celebração da arte que fala diretamente à alma Crédito: Divulgação

A exposição "O Fabuloso Mundo das Cores", de Heidi Liebermann, teve sua abertura no último dia 9. Uma ode à rica paleta de cores desta notável artista alemã, que encontrou no Espírito Santo não apenas um lar, mas uma fonte inesgotável de inspiração. A expografia propõe uma experiência visual arrebatadora, projetada para transportar os visitantes para a energia vibrante e as tonalidades marcantes que definem a obra de Liebermann. Uma verdadeira celebração da arte que fala diretamente à alma.

O evento teve apoio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), com patrocínio da ES Gás e apoio cultural do Instituto Energisa e Tinbol Tintas - Suvinil. A curadoria é assinada por Rosa-Nina Liebermann, com direção de arte de Marcelo Lages, identidade visual por Taiza Ammar.

A exposição tem entrada gratuita e pode ser conferida no Espaço Cultural Palácio Anchieta.

Exposição "O Fabuloso Mundo das Cores", de Heidi Liebermann

Tramontina participa da Feira de Móveis de Milão

O Banco Arácea é inspirado nas formas fluidas e sinuosas da planta de mesmo nome, típica da região da Amazônia Crédito: Matheus Aquino

A Tramontina marca presença mais uma vez na Feira de Móveis de Milão (Salone del Mobile Milano), nos espaços da Rho Fiera Milano. Desta vez, apresentando o Banco Arácea no estande da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

A peça, assinada pelo designer Fabricio Roncca, irá integrar um espaço de 210m2 junto a outras 24 empresas brasileiras. Voltado à apresentação e valorização de produções nacionais, o estande reunirá criações de 30 designers brasileiros. O Banco Arácea é inspirado nas formas fluidas e sinuosas da planta de mesmo nome, típica da região da Amazônia. O banco combina design moderno com conforto e funcionalidade e fará parte de uma coleção com outras peças inspiradas no conceito de biofilia, que sugere uma tendência inata dos seres humanos de buscar conexões com a natureza e outras formas de vida. As folhas das espécies de aráceas tropicais se transformarão, em breve, em uma coleção cheia de poesia e brasilidade.

Lider leva cenografia destaque na DW! São Paulo para Vitória

Ao todo, 19 produtos integram a coleção da Lider deste primeiro semestre Crédito: Henrique Padilha

A Lider, marca de móveis mineira que une marcenaria artesanal ao design, foi um dos destaques da DW! Semana de Design de São Paulo 2024 ao apresentar os principais lançamentos de sua nova coleção com cenografia assinada pelo criativo Jacimar Ferreira da Silva, na flagship store da Alameda Gabriel Monteira da Silva.

Agora a ambientação, adaptada pelo time de VM interno, liderada por Raquel Nogueira, será levada para as lojas da marca em outras capitais brasileiras, que contarão ainda com eventos exclusivos com os designers que assinam alguns dos móveis do novo portfólio. Ao todo, 19 produtos integram a coleção deste primeiro semestre. Após passar pelo Rio de Janeiro, a cenografia desembarca em Vitória, no Espírito Santo. Entre os destaques da nova coleção estão a poltrona Guaruçá, assinada por Maurício Arruda e o Sofá Boomerang, de Brunno Jahara.

Após passar pelo Rio de Janeiro, a cenografia da Lider desembarca em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Henrique Padilha

A Lider, marca de móveis mineira que une marcenaria artesanal ao design, foi um dos destaques da DW! Semana de Design de São Paulo 2024 Crédito: Lider/Divulgação

Exposição de designer Jader Almeida na SP-Arte

Exposição do designer Jader Almeida, na SP-Arte Crédito: Daniela Magario/Divulgação

Na interseção entre design e arte, Jader Almeida participou, pela primeira vez, na 20ª. edição da SP-Arte 2024, principal feira do mercado de arte da América Latina, com uma exposição que evidenciou a elegância atemporal e a expressão escultórica das criações de um dos grandes nomes do designer de mobiliário.

A mostra apresentou uma seleção de produtos icônicos, representando a evolução das coleções da marca jaderalmeida ao longo dos últimos 20 anos. Cada peça é uma demonstração de harmonia entre linhas limpas, proporções equilibradas e uma estética refinada, capturando a essência da elegância.

Oiamo Design na Pad Paris Design + Art

Luminaria Ybatinga é uma expressão de respeito e admiração pela terra e pelo céu que nos cercam Crédito: Sabrina Gabana/ Divulgação

A convite da Brazil Modernist / Pereira & Matis, galeria parisiense especializada em design colecionável brasileiro do meio do século XX e contemporâneo, o designer gaúcho Tiago Braga participou com sua marca Oiamo na Pad Paris | Design + Art, renomada feira que reúne as melhores galerias internacionais e francesas de Design Histórico e Contemporâneo, nos Jardins das Tuileries, em Paris, na França.

Tiago Braga foi selecionado pela curadoria do casal franco-brasileiro Caroliny Pereira e Vladimir Matis, à frente da Brazil Modernist, para estrear na Pad Paris com a escultura luminosa Ybatinga Reluzente, desenvolvida em parceria com o coletivo de artesãs da Associação Ladrilã para o Projeto Raiz.

Luminaria Ybatinga: a nuvem, representada pela fonte luminosa, não é apenas um elemento visual, mas também um símbolo de sabedoria e orientação Crédito: Sabrina Gabana/ Divulgação

Ybatinga, um termo proveniente da língua Tupi, significa "nuvem". Constituída de mais de 160 pétalas de pura lã, feltradas e costuradas à mão, a escultura luminosa é uma homenagem à rica herança cultural dos povos indígenas do Pampa brasileiro. Ao utilizar o termo Tupi, Tiago Braga e as talentosas artesãs da Associação Ladrilã prestam um tributo ao povo Guarani, cuja língua e tradições estão profundamente enraizadas na história do extremo sul do Brasil. A escolha desse nome não apenas adiciona uma camada de significado à peça, mas também convida os espectadores a refletirem sobre a conexão entre a natureza, a cultura e a arte.