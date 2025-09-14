Isabela Castello
O novo design brasileiro em Paris brilha em uma das maiores feiras do segmento

Além da beleza estética, as peças são imbuídas de significado, memória e senso de pertencimento que funcionam como amuletos que carregam sabedoria por meio de técnicas artesanais e ancestrais

A curadoria das obras brasileiras é de Bruno Simões, arquiteto, jornalista e designer, que criou o conceito Amuleto para a exposição no evento. Crédito: Divulgação

O design brasileiro brilhou na Cidade Luz. De 4 a 8 de setembro, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) esteve em Paris, na França, com 31 empresas brasileiras do segmento de design e decoração participando de uma das maiores feiras internacionais do setor no mundo: a Maison&amp;Objet.

O evento tem números grandiosos: são mais de 70 mil visitantes a cada edição, sendo a metade francesa e metade de outros países, o que mostra o grande potencial do alcance na Europa e Oriente. A curadoria das obras brasileiras é de Bruno Simões, arquiteto, jornalista e designer, que criou o conceito Amuleto para a exposição no evento.

&quot;Além da beleza estética, as peças são imbuídas de significado, memória e senso de pertencimento que funcionam como amuletos que carregam sabedoria por meio de técnicas artesanais e ancestrais&quot;, explica o curador. Das 31 empresas brasileiras selecionadas, cinco são das regiões Norte e Nordeste e a maioria (21) com liderança feminina.

O designer Kleber Alves assinou dois produtos para a marca By Poli. O Abajur Poronga resgata a alma da mata em uma releitura contemporânea. Inspirado na Poronga, lamparina dos seringueiros da Floresta Amazônica, sua luz serena e acolhedora evoca o calor da chama que outrora guiava passos e histórias sob o dossel da floresta.

A coleção é um tributo à cultura amazônica. O Castiçal Lamparina foi inspirado na lamparina usada no sertão nordestino e representa uma memória afetiva da infância do autor. A peça remete às visitas à avó no Nordeste Brasileiro, em 1988, onde ele conheceu essa forma simples e acolhedora de iluminação.

Oiamo – Coleção Vento Pampo

Criada especialmente para a Maison&amp;Objet Paris 2025, a coleção Vento Pampo nasce da travessia pelo território do extremo sul do Brasil, uma região de fronteira onde o vento molda a paisagem e a memória floresce no ritmo do campo. Produzida em algodão reciclado e lã natural, a série traduz a linguagem autoral de Tiago Braga, expressa em paisagens têxteis representadas em tapeçarias e almofadas.

Os relevos orgânicos e bordados livres exploram combinações cromáticas inesperadas e texturas que evocam colinas, arroios, campinas e charcos. A coleção traduz em gestos têxteis a força da natureza e a memória coletiva de comunidades locais.

Ao reaproveitar fibras e técnicas manuais de referência cultural, práticas em gradual desuso e cada vez menos transmitidas às novas gerações, Tiago reafirma o vínculo com saberes tradicionais e com o ciclo regenerativo da natureza. Destacamos algumas marcas presentes na mostra, mas clicando no link, é possível conferir todas as empresas brasileiras presentes na mostra

Além da participação na feira, a Oiamo também esteve presente na exposição Héritage Culturel et Savoir-Faire, de 3 a 5 de setembro de 2025, na Embaixada do Brasil em Paris. O evento integra o circuito oficial da Paris Design Week e celebra os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e França. Tiago Braga apresenta Sentinelas Douradas, série limitada, assinada e numerada.

Criadas especialmente para a mostra, as luminárias-escultura foram desenvolvidas em parceria com as artesãs gaúchas, entrelaçando o design contemporâneo a saberes tradicionais de referência cultural. Suas criações articulam objeto, espírito e território, estabelecendo pontes entre ancestralidade e contemporaneidade em peças de identidade cultural marcante.

