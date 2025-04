Mais cor, por favor: um desafio por ambientes mais coloridos

Alguns pontos que chamaram atenção na palestra foram a importância da criatividade como ferramenta essencial para criar novos mundos e a necessidade de nos direcionarmos para o coletivo . Crédito: Divulgação

O primeiro grande evento do ano, para o setor de arquitetura e design de interiores no Espírito Santo, aconteceu no último dia 20. Todos os anos, a Politintas promove o evento Tendências de Cores, com palestras e estandes de marcas de tintas e acabamentos.



A escolha da cor do ano é o resultado de um longo e profundo processo de pesquisa de tendências, comportamentos e valores presentes na sociedade. A equipe busca sintonizar e reunir as informações que revelam para onde a humanidade está caminhando e escolhem cores que representam as emoções e sentimentos desse tempo.

A Suvinil trouxe a Bruna Galliano, consultora de cor da marca, para falar sobre a pesquisa e apresentar a cor escolhida pela empresa. Mais do que cor, a palestra nos apresentou informações muito relevantes sobre a nossa sociedade e sobre o momento atual. O trecho abaixo, retirado do documento da marca, que está disponível no site da empresa, traduz e revela o nosso momento como sociedade.

“Os sinais nunca foram tão claros: vivemos os últimos dias de uma era. Sem saber em que confiar, assistimos a mesma tecnologia que nos ajuda se transformando em uma ameaça. A natureza, que nos deu tudo, adoece e revida. É quando a humanidade parece estar se destruindo que chega a hora de reconstruir. Neste presente polarizado, buscamos existir entre os extremos. Passamos a coexistir. Se ao redor do globo pessoas voltam a migrar em busca de novas vidas longe de climas severos e crises políticas e econômicas, podemos todos nos considerar migrantes. Em cada migração, ecoa a busca humana por um lar seguro, dignidade e um futuro possível. Se alguns mudam por necessidade, outros o fazem por escolha. Buscamos o tempo todo encontrar nossa paz e nossos valores em meio a tanta informação desencontrada. “

Alguns pontos chamaram a minha atenção na palestra: a importância da criatividade como ferramenta essencial para criar novos mundos; a necessidade de nos direcionarmos para o coletivo e pensarmos coletivamente, coexistindo de forma harmônica com o que nos cerca, pessoas, animais e planeta. E nos responsabilizando pelo nosso futuro, descobrindo que quando sonhamos juntos, tudo é possível!

A partir dessa pesquisa, foram apresentadas as novas paletas de cores, denominadas Fragmentos de Defesa, Fragmentos Regeneradores, Fragmentos Nostálgicos, Fragmentos Híbridos, Fragmentos Otimistas.

E a “cor do ano” da Suvinil, pela primeira vez, não é uma cor. Mas três cores, que nos convidam a Co(r)existir.

O evento foi finalizado com a palestra do arquiteto Newton Lima, apresentando as tendências de cores da marca Sherwin Williams. Um registro interessante do palestrante foi que, ao visitar a Casacor ES, de 2024, ele percebeu que a maioria dos ambientes da mostra eram monocráticos, sem cor.

E fez uma provocação, propondo que os profissionais tragam mais cores para os ambientes, refletindo a nossa cultura e identidades, capixaba e brasileira, que são naturalmente coloridas. Destaco, ainda, os estandes de duas marcas capixabas, que também apresentaram seus lançamentos.

A Corelux, empresa que fabrica revestimentos feitos com pedras naturais, apresentou seus produtos, em um ambiente assinado pelo designer Ivan Lopes. A Corelux transforma pedras naturais exóticas em revestimentos. A empresa capta essas pedras e, com um processo exclusivo de moagem e peneiramento, faz até 6 variedades de acabamentos (granulometrias). Sem adição de pigmentos, os revestimentos mantem as características naturais das pedras.

A empresa Tintas Marfins, também capixaba, esteve presente, apresentando inúmeros lançamentos no seu estande. A marca produz tintas para os segmentos imobiliário, industrial e náutico. Apresentou seu novo portfólio de cores, com 1000 tonalidades exclusivas da marca e mais de 3 mil cores tradicionais de mercado, oferecendo uma vasta gama de opções para arquitetos e designers.

Entre os lançamentos da marca, estavam apresentou a Tinta Acrílica Ultra Lavável, um produto inovador que se destaca pelo seu acabamento fosco e sua tecnologia avançada. Outro destaque foi a Borracha Líquida Fachada Blindada, uma tinta que, ao secar, forma uma camada de borracha, proporcionando uma excelente proteção contra trincas, sol, chuva e intempéries, além de impermeabilizar as fachadas.

Muito bom ver as marcas capixabas expandindo sua linha de produtos e ganhando mais visibilidade. Que tal prestigiar marcas capixabas em seu próximo projeto de construção ou reforma? E inserir mais cores nos seus ambientes?

