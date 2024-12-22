Exposição de Sebastião Salgado é uma das mais emblemáticas de sua carreira

Com curadoria de Lélia Wanick Salgado, a exposição apresenta uma seleção de 22 fotografias em formato pequeno Crédito: Sebastião Salgado

A Mosaico Fotogaleria abriu, no dia 20 de dezembro, a exposição “Outras Américas”, com fotografias de Sebastião Salgado, reconhecido em todo o mundo como um dos maiores fotógrafos de todos os tempos. A mostra dá início à programação do projeto “Encontros com a Fotografia Contemporânea”, em que a galeria vai realizar uma série de eventos como exposições, projeções, cursos e bate-papos.

A série de fotografias “Outras Américas” é uma das mais emblemáticas da carreira de Sebastião Salgado. Faz parte de um grande projeto fotográfico que ele desenvolveu entre os anos de 1977 e 1984, durante as viagens que fez pela América Latina com o objetivo de capturar realidades esquecidas em comunidades camponesas e indígenas, abordando diferentes culturas.

Com curadoria de Lélia Wanick Salgado, a exposição apresenta uma seleção de 22 fotografias em pequeno formato.

“Admiramos muito toda a obra do Salgado, mas este é o trabalho dele que mais se aproxima do assunto de pesquisa da nossa galeria: o cotidiano. Seu olhar apresenta de uma forma muito digna os povos diversos da América Latina em seu dia a dia. É perceptível em cada imagem o cuidado e respeito que ele tem por aqueles que fotografa”, comenta Tadeu Bianconi, sócio da Mosaico Fotogaleria.

A exposição “Outras Américas” tem entrada gratuita, mas é preciso fazer um agendamento prévio pelo e-mail [email protected] . A mostra fica em cartaz até 22 de fevereiro.

Coleção de joias inspirada na arte abstrata

A coleção conta com lapidações exclusivas, como formas esféricas que lembram pérolas e a lapidação corrente, destaque em gargantilhas e brincos Crédito: Divulgação

MAGI significa magia em sueco. E é o nome da nova coleção de joias da designer Ivana Izoton, que se inspirou na obra da artista sueca Hilma Af Klint, hoje considerada precursora do abstracionismo.

"O que mais me inspirou no trabalho de Hilma foi o fato de ela criar o que ainda não tinha sido criado. Ela inovou em sua geometria através de círculos, espirais, curvas, unindo muitos símbolos e formas de uma maneira delicada e potente ao mesmo tempo. E trouxe esses símbolos visuais e novas formas para meus desenhos nessa coleção", conta Ivana.

Junto à sua equipe de gemologia, Ivana desenvolveu, para a coleção, lapidações exclusivas, como formas esféricas que lembram pérolas e a lapidação corrente, destaque em gargantilhas e brincos. Trouxe gemas coloridas como heliodoros, topázios azuis, águas marinhas e diamantes e inovou na escolha das pérolas, as grandes estrelas da marca: pérolas japonesas Akoya, na cor amarela.

Arte e tecnologia

A exposição destaca o pioneirismo da galeria ao apresentar uma obra interativa inédita que une arte e tecnologia Crédito: Divulgação

A Matias Brotas encerra o ano com a exposição "Clube do Colecionador | Séries". A exposição destaca o pioneirismo da galeria ao apresentar uma obra interativa inédita que une arte e tecnologia.

Logo na entrada, os artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini surpreendem com uma obra de realidade aumentada que inaugura um diálogo inovador entre o corpo humano, o colecionismo e a tecnologia. A obra, uma experiência imersiva e sensorial, convida o espectador a se tornar parte da criação, ampliando sua conexão com a arte e revelando novas formas de interação.

Além dessa obra inédita, a exposição reúne trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi, cada um trazendo perspectivas únicas que dialogam com diferentes materiais, memórias e linguagens visuais.

A exposição tem entrada gratuita, com visitação de segunda a sexta das 10h às 19h, até dia 28 de fevereiro Crédito: Divulgação

A mostra celebra também os 11 anos do Clube, que tem transformado o cenário do colecionismo no Espírito Santo. Criado em 2013, o Clube do Colecionador é uma iniciativa pioneira da Matias Brotas, que conecta apreciadores e entusiastas da arte contemporânea ao universo do colecionismo.

Ao longo de 11 anos, o clube tem ampliado o repertório dos participantes, promovendo a aquisição consciente de obras, curadorias exclusivas e acesso a experiências únicas no mundo da arte. A exposição tem entrada gratuita, com visitação de segunda a sexta das 10h às 19h, até dia 28 de fevereiro.

Formas orgânicas em revestimentos

O uso de materiais sustentáveis e naturais, como madeira, pedra e barro, reforça a conexão com a natureza. Crédito: Divulgação

A tendência dos formatos orgânicos em projetos de interiores e exteriores tem ganhado bastante espaço nos últimos anos. As formas curvas e arredondadas são vistas como mais naturais e aconchegantes, criando um ambiente mais harmonioso e fluido. Além disso, o uso de materiais sustentáveis e naturais, como madeira, pedra e barro, reforça a conexão com a natureza.

Entre as coleções da Lepri, que é pioneira na utilização de matéria-prima natural e sustentável, destacam-se a Montenapoleone e Lotus. Inspirada na década de 50, a coleção Montenapoleone é apresentada em uma versão mais contemporânea. Seus módulos conferem um movimento fantástico e único. Totalmente artesanal.

Inspirada na década de 50, a coleção Montenapoleone é apresentada em uma versão mais contemporânea. Seus módulos conferem um movimento fantástico e único Crédito: Divulgação

O Anticatto Olaria Lotus 7×7 cm e o Brick Anticatto Lotus 7×23 cm e 7 x 7 cm (Coleção Olaria) podem ser aplicados em paredes curvas (internas e externas) e áreas de pequenas dimensões. Possuem bordas regulares e tons que combinam com vários estilos e ambientes. São feitos de argila natural com um acabamento envelhecido.