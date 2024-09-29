Estudo anual divulga as tendências de cores de tinta para 2025

As cores “Despertar”, “Marrom-Luxo” e “Sossego Noturno” foram escolhidas por estudo para representar o ano de 2025 Crédito: Suvinil/Divulgação

À medida que o fim do ano se aproxima, profissionais de arquitetura, decoração, design, moda e vários outros segmentos já começam a ficar curiosos para descobrir as tendências de cores que serão destaque em 2025 e se antecipar ao que está por vir.

Este ano, a Tintas Suvinil foi a primeira a divulgar as aguardadas tendências de cores para 2025, lançando seu estudo anual, o Suvinil Revela 2025+, em um evento realizado em São Paulo, no início de setembro. A convite da Suvinil, o diretor-executivo da Politintas, Vinicius Ventorim, participou do lançamento e teve a oportunidade de conhecer, em primeira mão, todos os detalhes do Revela 2025+.

A 16ª edição do Suvinil Revela, não traz apenas uma Cor do Ano, como nas versões anteriores. O estudo traz nada menos que três tonalidades para representar 2025: as cores “Despertar”, “Marrom-Luxo” e “Sossego Noturno”, que juntas revelam a importância de unir diferentes pontos de vista para construir um futuro mais colaborativo.

A cor “Despertar” é um tom de amarelo vibrante que simboliza a esperança e a renovação, fazendo um convite à inovação. O “Marrom Luxo” é uma tonalidade terrosa e elegante que conecta com o essencial e reflete uma nova sofisticação. Já “Sossego Noturno” apresenta um tom híbrido com azul avioletado que representa a harmonia entre o humano, a tecnologia e a natureza, evocando calma e equilíbrio.

Sustentabilidade no mercado de luxo A empresária Ruth Rebello, proprietária da Canto Encanto, realizará mais uma edição do “Canto Encanto Experience”, desta vez com a marca Du Design, no próximo dia 9 de outubro. O evento contará com a presença da designer Rejane Carvalho Leite, responsável pela Coleção Regenera da marca. Ruth receberá um grupo de arquitetos e designers parceiros para um talk exclusivo com o tema "Arte, Sustentabilidade e Inovação no Mercado de Luxo". Durante o encontro, serão discutidos temas como a importância da parceria entre Canto Encanto e marcas como a Du Design, que priorizam a sustentabilidade e o bem-estar, utilizando materiais naturais e inovadores. A Du Design, por exemplo, utiliza em seus móveis de luxo, garrafas PET recicladas e madeira maciça de Uva do Japão.

Apartamento para curtir as férias

Apartamento de 236m² passou por uma renovação de interiores para ser o refúgio de uma família nas férias Crédito: Divulgação

Apartamento de 236m² passou por uma renovação de interiores para ser o refúgio de uma família nas férias. Residentes em uma casa no Mato Grosso, buscavam um imóvel para relaxar e desfrutar de momentos de lazer.

Como o imóvel era novo, os clientes não tinham interesse em realizar grandes modificações. Dessa forma, toda a estrutura e acabamentos internos, como piso e revestimentos, foram preservados. E foi executado o projeto de iluminação, mobiliário e decoração. Os clientes desejavam um ambiente clean, com tons neutros e estilo minimalista, e queriam que a exuberante vista fosse o destaque do projeto.

A decoração ficou leve e clean, refletindo a serenidade do litoral. Crédito: Divulgação

A decoração ficou leve e clean, refletindo a serenidade do litoral. O uso da madeira clara, materiais de fibras naturais e pedras com aparência reciclada deixou o espaço ainda mais aconchegante. E contou com a presença de móveis assinados e obras de arte.

Artefacto aterrissa na Madison Avenue, em Nova Iorque A Artefacto inaugura, seu primeiro showroom em Nova Iorque. Terceira geração da família Bacchi, caberá aos gêmeos Bruno e Pietro Bacchi, profissionais hoje atuantes nas áreas de Marketing e Logística da empresa, a direção da Artefacto Manhattan. Como uma grande galeria, o pavimento térreo do imóvel vai receber os ícones das coleções Artefacto, de todos os tempos, enquanto, no superior, os móveis estarão contextualizados, distribuídos em cinco grandes lofts. Cada um deles elaborado com base em uma cor específica, a partir de uma proposta que contempla não apenas a arquitetura do prédio, com sua fachada de acentuada verticalidade, mas também o público alvo do novo espaço: Plural, interessado em arte, aberto ao novo. Cosmopolita, enfim, como é o nova-iorquino.

Moda e design

A linha Brisa celebra a arte de receber com elegância e descontração, uma parceria da Portobello com a estilista Lenny Niemeyer Crédito: Divulgação

Em uma colaboração inédita que une moda, design e o espírito despojado do Rio de Janeiro, a Portobello, líder no segmento de revestimentos cerâmicos, e a renomada estilista Lenny Niemeyer, anunciam o lançamento de uma coleção exclusiva de louças.

A linha Brisa celebra a arte de receber com elegância e descontração, um traço marcante da essência carioca. Nesse primeiro momento, será vendida apenas para a rede de franqueados das lojas Portobello Shop.