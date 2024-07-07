Exposição arrecada fundos para Quino do Ticumbi, patrimônio vivo da cultura capixaba

Arquimino dos Santos, o Quino do Ticumbi, é um patrimônio vivo da cultura capixaba, verdadeiro poeta popular, integrante e autor dos versos apresentados no Baile de Congo de São Benedito, o Ticumbi. Também participa de grupos de Jongo e Reis de Bois, de Conceição da Barra. O Ticumbi tem tradição de mais de 200 anos, é uma manifestação folclórica única, que só ocorre no Norte do Espírito Santo.
A Mosaico Fotogaleria se une à campanha solidária para arrecadar fundos para a cirurgia de Quino. São necessários R$ 24 mil para a cirurgia. A galeria convidou fotógrafos renomados para cederem fotografias que serão comercializadas impressas, em cópias de alta qualidade, no tamanho 30x45cm, pelo valor de R$ 340. Todo lucro será revertido para a cirurgia do Quino. As impressões serão produzidas pela Vitória Fineart, a preço de custo.
Participam da campanha os fotógrafos Rogério Medeiros, Apoena Medeiros, Carla Osório, Bruno Miranda, Zanete Dadalto, Gabriel Lordello, Tadeu Bianconi, Vitor Nogueira e Ratão Diniz.
Para participar da campanha basta acessar o site: mosaicofotogaleria.com.br/campanha-solidaria-do-quino/, escolher uma ou mais fotografias e fazer o pagamento via pix.
Exposição "A Persistência da Paisagem"
A exposição individual “A Persistência da Paisagem”, do artista Fernando Augusto, no Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), estará aberta à visitação até 11 de agosto. Contemplada pelo Edital 009/2022, da Secult, o artista apresenta trabalhos relacionados à sua pesquisa com paisagens, em desenhos, fotografias e vídeos.
Em 2012, após recorrentes viagens à Amazônia, Fernando Augusto embarca em um navio da Marinha Brasileira, para desenhar e fotografar a floresta Amazônica. Daí nasce o seu interesse em desenhar paisagens, que se modificam constantemente no trânsito, na passagem. O que de início parecia apenas uma aventura, um modo de conhecer essa grande floresta, transforma-se em projeto permanente, aguçando o interesse do artista pela paisagem, em especial a brasileira.
A exposição tem curadoria de Almerinda Lopes e assistência curatorial de Flávia Dalla Bernardina. O espectador poderá fruir a experiência da deriva e criar rotas de deslocamento para chegar aos trabalhos. Para encontrar as obras do artista Fernando Augusto, o público é convidado a inventar as próprias paisagens do percurso, através de lugares reais.
Fragmentos viram tapetes sustentáveis
Dentro de uma fábrica, é natural que existam sobras, recortes e resíduos. Por mais eficiente que uma produção seja, dificilmente não vai haver algo que precisa ser eliminado ao final dela.
A lógica que perdura desde a Revolução Industrial é a que induz o descarte desses resíduos. Mas será que não estamos deixando escapar materiais que ainda teriam seu valor, se reutilizados de uma nova maneira, inovadora e atrativa?
A partir deste questionamento, a by Kamy vem aplicando a sua expertise em design têxtil para reaproveitar fragmentos de tapetes na produção de novas peças por meio da by Kamy Verde.
No ateliê, a marca desenvolve tapetes e tapeçarias, entre criações próprias ou em parceria com profissionais, atendendo a diferentes perfis de projetos com o diferencial de serem peças exclusivas.
Cabe aos artesãos interpretarem o desenho, selecionar os fragmentos que melhor se encaixam na proposta e dar vida a peças que, atualmente, estão brilhando na CasaCor São Paulo 2024, a maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo da América Latina.
Design em luminárias
A simplicidade refinada do acrílico, o tecido que se molda com leveza e o cristal maciço compõem a essência única das criações de uma das maiores referências em Lighting Design do Brasil, o paulista Waldir Junior. Especializado pelo Instituto Marangoni Londres, após a idealização de diversos projetos transformados em case de sucesso no país, o lighting designer decidiu dar vida a sua própria fábrica de luminárias.
No Espírito Santo, as peças chegam com exclusividade na Homelux.
Com produção artesanal e detalhes feitos à mão, em Santa Catarina, as peças se destacam pela estética elegante, além de design atemporal e sofisticado. As opções vão desde luminárias a arandelas, passando por pendentes, com diversidade de cores dos cristais até as correntes, texturas e tamanhos, tudo para transformar o conceito de iluminação nos ambientes.
Lançamento de móveis
A Móveis Rudnick estará presente na edição 38 da Abimad – uma das principais feiras de móveis e alta decoração do Brasil. O evento ocorrerá de 16 a 19 de julho de 2024 no São Paulo Expo. A empresa apresentará uma série de lançamentos exclusivos, incluindo mesas de jantar, balcões, cristaleiras, aparadores, poltronas, estantes e muito mais.
Entre os inúmeros lançamentos destacados para esta edição da Abimad, estão a mesa de apoio Lume, assinada pela designer Simone Villéla, uma mesa multifuncional oferece luz indireta decorativa, servindo como mesa de apoio, de cabeceira ou móvel na sala de estar.
O balcão Marché, criado pelo designer Bruno Faucz, faz parte da linha Marché, que é inspirada no universo da marchetaria, realçando a beleza natural da madeira em uma coleção completa que inclui mesas, balcões, aparadores, bares e cadeiras.
A poltrona Tiê Lounge, projetada pela designer Larissa Batista, foi apresentada com sucesso na Feira de Milão deste ano. O produto utiliza madeira reflorestada e tecido reciclado.