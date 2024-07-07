Exposição arrecada fundos para Quino do Ticumbi, patrimônio vivo da cultura capixaba

Arquimino dos Santos, o Quino do Ticumbi, é um patrimônio vivo da cultura capixaba, verdadeiro poeta popular, integrante e autor dos versos apresentados no Baile de Congo de São Benedito, o Ticumbi. Também participa de grupos de Jongo e Reis de Bois, de Conceição da Barra. O Ticumbi tem tradição de mais de 200 anos, é uma manifestação folclórica única, que só ocorre no Norte do Espírito Santo.

Fotos mostram tradições do Espírito Santo Crédito: Gabriel Lordello/ Divulgação

A Mosaico Fotogaleria se une à campanha solidária para arrecadar fundos para a cirurgia de Quino. São necessários R$ 24 mil para a cirurgia. A galeria convidou fotógrafos renomados para cederem fotografias que serão comercializadas impressas, em cópias de alta qualidade, no tamanho 30x45cm, pelo valor de R$ 340. Todo lucro será revertido para a cirurgia do Quino. As impressões serão produzidas pela Vitória Fineart, a preço de custo.

Registro de manifestação folclórica por Carla Osório Crédito: Carla Osório/ Divulgação

Participam da campanha os fotógrafos Rogério Medeiros, Apoena Medeiros, Carla Osório, Bruno Miranda, Zanete Dadalto, Gabriel Lordello, Tadeu Bianconi, Vitor Nogueira e Ratão Diniz.

Registro de Rogério Medeiros Crédito: Rogério Medeiros/ Divulgação

Para participar da campanha basta acessar o site: mosaicofotogaleria.com.br/campanha-solidaria-do-quino/ , escolher uma ou mais fotografias e fazer o pagamento via pix.

Foto de Apoena Medeiros Crédito: Apoena Medeiros/ Divulgação

Exposição "A Persistência da Paisagem"

A exposição individual “A Persistência da Paisagem”, do artista Fernando Augusto, no Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), estará aberta à visitação até 11 de agosto. Contemplada pelo Edital 009/2022, da Secult, o artista apresenta trabalhos relacionados à sua pesquisa com paisagens, em desenhos, fotografias e vídeos.

Obra do artista Fernando Augusto Crédito: Divulgação

Em 2012, após recorrentes viagens à Amazônia, Fernando Augusto embarca em um navio da Marinha Brasileira, para desenhar e fotografar a floresta Amazônica. Daí nasce o seu interesse em desenhar paisagens, que se modificam constantemente no trânsito, na passagem. O que de início parecia apenas uma aventura, um modo de conhecer essa grande floresta, transforma-se em projeto permanente, aguçando o interesse do artista pela paisagem, em especial a brasileira.

A exposição tem curadoria de Almerinda Lopes e assistência curatorial de Flávia Dalla Bernardina. O espectador poderá fruir a experiência da deriva e criar rotas de deslocamento para chegar aos trabalhos. Para encontrar as obras do artista Fernando Augusto, o público é convidado a inventar as próprias paisagens do percurso, através de lugares reais.

Para encontrar as obras do artista Fernando Augusto, o público é convidado a inventar as próprias paisagens do percurso Crédito: Divulgação

Fragmentos viram tapetes sustentáveis

Dentro de uma fábrica, é natural que existam sobras, recortes e resíduos. Por mais eficiente que uma produção seja, dificilmente não vai haver algo que precisa ser eliminado ao final dela.

A lógica que perdura desde a Revolução Industrial é a que induz o descarte desses resíduos. Mas será que não estamos deixando escapar materiais que ainda teriam seu valor, se reutilizados de uma nova maneira, inovadora e atrativa?

A partir deste questionamento, a by Kamy vem aplicando a sua expertise em design têxtil para reaproveitar fragmentos de tapetes na produção de novas peças por meio da by Kamy Verde.

Tapeçaria sustentável by Kamy Verde Crédito: Kamy Verde/ Divulgação

No ateliê, a marca desenvolve tapetes e tapeçarias, entre criações próprias ou em parceria com profissionais, atendendo a diferentes perfis de projetos com o diferencial de serem peças exclusivas.

Cabe aos artesãos interpretarem o desenho, selecionar os fragmentos que melhor se encaixam na proposta e dar vida a peças que, atualmente, estão brilhando na CasaCor São Paulo 2024, a maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo da América Latina.

Tapetes trazem temas voltados à natureza Crédito: Kamy Verde/ Divulgação

Design em luminárias

A simplicidade refinada do acrílico, o tecido que se molda com leveza e o cristal maciço compõem a essência única das criações de uma das maiores referências em Lighting Design do Brasil, o paulista Waldir Junior. Especializado pelo Instituto Marangoni Londres, após a idealização de diversos projetos transformados em case de sucesso no país, o lighting designer decidiu dar vida a sua própria fábrica de luminárias.

Arandela Série Waldir Junior na Homelux Crédito: Homelux/ Divulgação

No Espírito Santo, as peças chegam com exclusividade na Homelux.

Com produção artesanal e detalhes feitos à mão, em Santa Catarina, as peças se destacam pela estética elegante, além de design atemporal e sofisticado. As opções vão desde luminárias a arandelas, passando por pendentes, com diversidade de cores dos cristais até as correntes, texturas e tamanhos, tudo para transformar o conceito de iluminação nos ambientes.

Pendente Rocha Waldir Junior na Homelux Crédito: Homelux/ Divulgação

Lançamento de móveis

A Móveis Rudnick estará presente na edição 38 da Abimad – uma das principais feiras de móveis e alta decoração do Brasil. O evento ocorrerá de 16 a 19 de julho de 2024 no São Paulo Expo. A empresa apresentará uma série de lançamentos exclusivos, incluindo mesas de jantar, balcões, cristaleiras, aparadores, poltronas, estantes e muito mais.

Entre os inúmeros lançamentos destacados para esta edição da Abimad, estão a mesa de apoio Lume, assinada pela designer Simone Villéla, uma mesa multifuncional oferece luz indireta decorativa, servindo como mesa de apoio, de cabeceira ou móvel na sala de estar.

Mesa de apoio Lume, assinada pela designer Simone Villéla Crédito: Móveis Rudnick/ Divulgação

O balcão Marché, criado pelo designer Bruno Faucz, faz parte da linha Marché, que é inspirada no universo da marchetaria, realçando a beleza natural da madeira em uma coleção completa que inclui mesas, balcões, aparadores, bares e cadeiras.

Balcão Marché, criado pelo designer Bruno Faucz Crédito: Móveis Rudnick/ Divulgação

A poltrona Tiê Lounge, projetada pela designer Larissa Batista, foi apresentada com sucesso na Feira de Milão deste ano. O produto utiliza madeira reflorestada e tecido reciclado.