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Feito à mão

Designer de joias capixaba lança linha home folheada a ouro

As "joias que vão à mesa", como são chamadas pela designer Carolina Neves, incluem inicialmente seis itens, desde porta-joias a mini colheres

Públicado em 

16 jun 2024 às 01:58
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Linha Home desenvolvida pela designer de joias capixaba Carolina Neves
Linha Home apresenta peças com um adorno em formato de coração folheado em ouro 18k, fazendo referência às joias Crédito: Divulgação
A designer de joias capixaba Carolina Neves ampliou sua marca ao lançar sua primeira linha Home, composta por objetos funcionais que vão da mesa à decoração.
As peças da nova linha, carinhosamente chamadas pela designer de "joias que vão à mesa", incluem inicialmente seis itens: porta-joias, travessas, azeiteiro, castiçais, manteigueira francesa e mini colheres.
Feitas artesanalmente, as peças apresentam um adorno em formato de coração folheado em ouro 18k, fazendo referência às joias. Assim como suas criações na joalheria, os itens da linha Home são feitos à mão através de um trabalho autoral, destacando-se pela versatilidade e possibilidades de uso.
A primeira coleção da linha Home foi lançada em uma edição especial para o Dia dos Namorados. As cores e combinações são inspiradas nas gemas utilizadas nas joias de Carolina Neves, tornando as peças vibrantes e bem coloridas.

Solidariedade pelas vitmas das enchentes no Sul

Sofá Flag, assinado pela designer Marta Manente
O Sofá Flag já foi premiado e apresentado em eventos internacionais Crédito: Divulgação
Premiado pelo Objeto Brasil 2016 e lançado em eventos internacionais representando o design brasileiro/gaúcho, o sofá/chaise Flag, assinado pela designer gaúcha Marta Manente, será rifado em solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e 100% do valor arrecadado será doado para ações concretas e diretas, que visam mitigar o sofrimento de muitos, após a catástrofe climática.
A peça rifada é da série limitada e vem acompanhada pelo selo de autenticidade do produto exclusivo. O sofá/chaise Flag é revestido com tecido ecológico malha KNIT PET que possui toque aprimorado fabricado com matéria-prima composta por garrafas PET coletadas manualmente em áreas dentro de 50km da costa oceânica, onde não há sistema formal de coleta de lixo ou reciclagem. Este processo é rastreável, possui certificação internacional.
O frete das peças até o endereço do vencedor já está incluso na premiação. O valor do número da rifa será diretamente doado para a conta do Lar da Caridade, instituição beneficente localizada na Serra Gaúcha. O sorteio acontecerá dia 15 de julho de 2024, às 10h.

Matias Brotas estreia na ArPa 2024

COLUNA ISABELA CASTELLO
A galeria Matias Brotas celebra seus 18 anos estreando na ArPa Crédito: Divulgação
A galeria Matias Brotas estreia na ArPa, um dos eventos mais aguardados do cenário artístico brasileiro, conectando artistas, galerias e colecionadores em um ambiente que celebra a pluralidade e excelência da arte contemporânea de forma multifacetada. A feira acontece de 26 a 30 de junho, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.
A participação da galeria no evento marca um importante momento de celebração dos 18 anos da Matias Brotas. Momento esse em que a galeria se expande cada vez mais no mercado nacional, já que hoje tem 40% do seu faturamento vindo de outros estados.
COLUNA ISABELA CASTELLO
A galeria apresenta  obras dos artistas Adrianna Eu, Arthur Arnould e José Bechara Crédito: Divulgação
Em sua 3ª edição, a ArPa tem uma proposta curatorial expográfica diferenciada, criando espaços para pensar a experiência no estande.
Por isso, com curadoria do crítico de arte Agnaldo Farias, a Matias Brotas apresentará obras dos artistas Adrianna Eu, Arthur Arnould e José Bechara, artistas brasileiros representados pela galeria que circulam pelo cenário nacional e internacional da arte contemporânea.

Tapete inspirado em cantiga de ninar indígena

COLUNA ISABELA CASTELLO
O tapete Ondas Sonoras 1 BKV está exposto atualmente na CasaCor São Paulo 2024. Crédito: Divulgação
A by Kamy e Bruno Moraes, que lidera a equipe do escritório BMA Studio, criaram o tapete Ondas Sonoras 1 BKV, peça que traz como inspiração uma velha cantiga de ninar de origem tupi e atualmente exposta no ambiente do assinado pelo arquiteto na CasaCor São Paulo 2024.
Reaproveitando fragmentos têxteis, em uma aplicação prática do (re)uso de tapetes antigos, o processo criativo da peça utilizou ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para formar desenhos, linhas e cores.
Refletindo sobre o tema desta edição da mostra (“Do presente, o agora”), o arquiteto conecta passado, presente e futuro inspirado por influências indígenas, sobretudo musicais, ligando-as à arquitetura e decoração de interiores na atualidade.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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