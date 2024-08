Decoração de loft explora o conceito de geroarquitetura

A paleta de cores do espaço é inspirada nos tons terrosos, que remetem ao natural, com texturas como a madeira, couro, pedra e algodão. Crédito: Marlon Roik

Joziane Pavinato, à frente do escritório Estúdio Criativo, faz sua estreia na CasaCor Santa Catarina com o Loft da Longevidade, um espaço de 120m² que promove uma reflexão sobre a importância de valorizarmos o presente, com o olhar lançado ao futuro. A proposta do escritório visou explorar um novo conceito de construção, denominado Geroarquitetura. Essa metodologia envolve o estudo interdisciplinar que integra a ciência do envelhecimento ao design habitacional.

Idealizado para um casal acima dos 50 anos, o loft inclui sala de estar, jantar, sala de TV, cozinha, suíte com espaço para leitura e um banheiro que contempla a bela vista do jardim externo. O objetivo é priorizar a qualidade de vida através de espaços ergonômicos, fluidos e seguros, promovendo autonomia e independência.

A paleta de cores do espaço é inspirada nos tons terrosos, que remetem ao natural, com texturas como a madeira, couro, pedra e algodão. Os elementos decorativos humanizam o ambiente ao conectar os moradores às memórias afetivas, resgatando lembranças de viagens, da infância e receitas de família. Esses detalhes criam uma atmosfera acolhedora e um bem-estar único, que torna o espaço mais prazeroso, confortável e seguro.

Jader Almeida inaugura nova flagship store

No ano em que comemora 20 anos de marca, Jader Almeida inaugura em Ribeirão Preto, SP, uma de suas mais importantes e emblemáticas lojas. Assinada pelo designer, desde a fundação até a arquitetura de interiores, incluindo a curadoria de produtos e soluções, o novo showroom conta com aproximadamente 2000 m² de área, onde serão apresentadas peças recém-lançadas e acabamentos exclusivos.

A impressionante fachada destaca-se pela harmoniosa conexão entre elementos lineares e árvores suspensas. Fatias de concreto emergem do solo apontando para o céu, enquanto uma ilha poligonal exuberante parece flutuar, dominando o espaço e acolhendo os visitantes.

Formica lança primeiro painel de laminado termofundido do Brasil

Referência mundial em laminados decorativos de alta pressão, a Formica inova no mercado brasileiro com o lançamento do painel Formplac TFL, o primeiro laminado termofundido produzido no país.

O Formplac TFL é um painel termofundido composto por uma camada de MDF recoberto, em ambos os lados, com papel decorativo 100% impregnado, o que resulta em um produto altamente resistente. Os painéis são fabricados no tamanho padrão de 2,51 x 1,25 metros (3,13 m2), mas podem ser personalizadas nas espessuras de 6, 15 ou 18 mm.

Tarkett se destaca entre as principais certificações sustentáveis

Os consumidores estão, cada vez mais, cobrando das empresas um compromisso inabalável com políticas de responsabilidade socioambiental e de governança corporativa. É preciso, contudo, ir além do discurso. Líder mundial em soluções inovadoras de pisos e superfícies esportivas, a Tarkett possui dezenas de certificações, entre selos globais e nacionais, que atestam a excelência e o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Cradle to Cradle

O Cradle to Cradle® (também conhecida pela sigla C2C) é uma das principais certificações sustentáveis adotadas em todo o mundo. Para obter esse selo, é preciso atender a uma série de requisitos em cinco categorias de desempenho de sustentabilidade: saúde material; circularidade do produto; justiça social; gestão da água e do solo, energia renovável e requisitos climáticos.

eureciclo

Para obter o selo eureciclo, criado em 2016, as marcas interessadas informam quantas toneladas de plástico, vidro, papel ou metais geraram com a venda dos seus produtos, quantidade que serve de base para o cálculo do passivo ambiental equivalente.

Com base nesse valor, as marcas pagam pelo serviço ambiental de forma proporcional à quantidade de embalagens que vendem. O pagamento pelo serviço é destinado às cooperativas de reciclagem que comprovam que estão operando formalmente e reciclando materiais equivalentes aos das embalagens.

EPD

A EPD – sigla em inglês para Environmental Product Declaration, que pode ser traduzido como Declaração Ambiental de Produto – é um selo internacional que sinaliza o compromisso dos fabricantes em medir e reduzir o impacto ambiental dos seus produtos e serviços, reportando esses impactos de uma forma transparente.

Reach

O Reachum regulamento estabelecido pela União Europeia que serve de parâmetro global para melhorar a proteção da saúde humana e do ambiente face aos riscos que podem resultar dos produtos químicos. Isso é importante porque, infelizmente, ainda existem fabricantes que insistem em utilizar substâncias potencialmente nocivas como ftalatos, formaldeídos, entre outros.

FloorScore

A FloorScore é uma certificação internacional utilizada para atestar o impacto dos revestimentos sobre a qualidade do ar interior. A depender dos produtos especificados e as substâncias empregadas em sua fabricação, o ar dentro de casa ou no escritório pode ser tão ou até mais poluído que lá fora – afinal, a concentração de poluentes pode ser de duas a cinco vezes maior que em áreas externas.

Emitida pela SCS Global Services, a certificação FloorScore avalia o desempenho dos produtos sobretudo na emissão dos Compostos Orgânicos Voláteis (COVs), substâncias emitidas por produtos industrializados que, a depender do tipo, concentração, frequência e exposição, podem ser altamente tóxicas.

