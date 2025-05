Em Minas Gerais

Marcus Buaiz publica fotos na terra natal de Isis Valverde: "Energia"

Com fotos em meio à natureza, empresário capixaba não poupou elogios a Aiuruoca, interior de Minas Gerais

Publicado em 26 de maio de 2025 às 09:12

Marcus Buaiz visita Aiuruoca, terra natal de Isis Valverde Crédito: Instagram/marcusbuaiz

Recém-casados, Marcus Buaiz e Isis Valverde aproveitaram o fim de semana para visitar a terra natal da atriz, Aiuruoca, no interior de Minas Gerais. A viagem rendeu elogios do empresário capixaba em uma postagem no Instagram, no último domingo (25).>

"Não é só o lugar — é a energia, a força da terra, o silêncio que fala. Conexão com o que importa: família, tempo presente, paz. Foi um final de semana especial. Um dos lugares mais marcantes que eu conheci nos últimos tempos: Aiuruoca", escreveu na legenda da galeria de fotos.>

Nas fotos em meio à natureza, o casal aparece ainda com a mãe e o filho de Isis. Veja as fotos:

Relembre o casamento

Isis e Marcus Buaiz se casaram no início de maio, com uma festa luxuosa em Janiru, no interior de São Paulo. >

A atriz usou um vestido da estilista britânica Viviene Westwood, inspirado no modelo clássico da coleção de 1997, e um véu em tule com acabamento em renda. Ela ainda usou um segundo modelo para a festa, longo com decote assimétrico nas costas, também da britânica, segundo a revista Vogue.>

A cerimônia contou com alguns detalhes do Espírito Santo, como bolos e doces da Chocolateria Brasil e carta de drinks do Barlavento.>

Casamento Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Instagram/@eduardabuaiz

