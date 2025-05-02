Isis Valverde e Marcus Buaiz mostram detalhes do local do casamento luxuoso Crédito: Reprodução Instagram @marcusbuaiz e @isisvalverde

Às vésperas do esperado "sim", Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam com os seguidores os primeiros registros do local onde acontecerá o casamento religioso, marcado para este sábado (3). O casal chegou ao interior de São Paulo nesta semana e fez questão de dividir nas redes sociais alguns detalhes da hospedagem e do cenário escolhido para a cerimônia.

Isis, Marcus e os filhos — Rael, José Marcus e João Francisco — estão hospedados na charmosa Ville La Rochelle, espaço conhecido pela atmosfera rústica e pelos grandes gramados, que será palco do evento. A chegada dos noivos foi celebrada com champanhe, aperitivos e um presente especial, tudo registrado em stories publicados pelos dois.

Local do casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Reprodução Instagram @marcusbuaiz e @isisvalverde

O deslocamento até o local foi feito de helicóptero, o que reforça o nível de privacidade e sofisticação que o casal busca para a celebração. De fato, o casamento será cercado por medidas de segurança. Entre elas, a reserva exclusiva do aeroporto da região para o desembarque dos convidados e a polêmica ideia de usar um bloqueador de sinal de celular no local da festa — prática proibida pela Anatel, que pode acarretar sanções, caso seja confirmada.

Isis Valverde e Marcus Buaiz casam neste sábado (3) Crédito: Reprodução Instagram @marcusbuaiz