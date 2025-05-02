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Isis Valverde e Marcus Buaiz mostram detalhes do local do casamento luxuoso

Hospedados com os filhos, os noivos exibiram o ambiente rústico e elegante que servirá de cenário para a celebração que será neste sábado (3)
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 14:40

Isis Valverde e Marcus Buaiz mostram detalhes do local do casamento luxuoso
Isis Valverde e Marcus Buaiz mostram detalhes do local do casamento luxuoso Crédito: Reprodução Instagram @marcusbuaiz e @isisvalverde
Às vésperas do esperado "sim", Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam com os seguidores os primeiros registros do local onde acontecerá o casamento religioso, marcado para este sábado (3). O casal chegou ao interior de São Paulo nesta semana e fez questão de dividir nas redes sociais alguns detalhes da hospedagem e do cenário escolhido para a cerimônia.
Isis, Marcus e os filhos — Rael, José Marcus e João Francisco — estão hospedados na charmosa Ville La Rochelle, espaço conhecido pela atmosfera rústica e pelos grandes gramados, que será palco do evento. A chegada dos noivos foi celebrada com champanhe, aperitivos e um presente especial, tudo registrado em stories publicados pelos dois.
Local do casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde
Local do casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Reprodução Instagram @marcusbuaiz e @isisvalverde
O deslocamento até o local foi feito de helicóptero, o que reforça o nível de privacidade e sofisticação que o casal busca para a celebração. De fato, o casamento será cercado por medidas de segurança. Entre elas, a reserva exclusiva do aeroporto da região para o desembarque dos convidados e a polêmica ideia de usar um bloqueador de sinal de celular no local da festa — prática proibida pela Anatel, que pode acarretar sanções, caso seja confirmada.
Isis Valverde e Marcus Buaiz casam neste sábado (03)
Isis Valverde e Marcus Buaiz casam neste sábado (3) Crédito: Reprodução Instagram @marcusbuaiz
A cerimônia intimista reunirá cerca de 180 convidados e contará com muito capixabismo. Uma das atrações musicais confirmadas é o cantor Silva, amigo próximo de Buaiz, que promete emocionar os presentes. Na gastronomia, os bolos e doces da festa serão assinados pela Chocolateria Brasil, confeitaria tradicional do Espírito Santo. As sobremesas terão frutas frescas vindas diretamente de Pedra Azul. Já a carta de bebidas foi personalizada especialmente para o casal e será assinada pelo bar Barlavento.

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