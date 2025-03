Casamento do ano

Silva vai cantar no casamento luxuoso do amigo Marcus Buaiz com Isis Valverde

Festa milionária, que acontece em maio, terá um nível alto de privacidade

Publicado em 21 de março de 2025 às 15:42

Silva vai cantar no casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram Marcus Buaiz / Manoella Mariano

O casamento do empresário capixaba Marcus Buaiz com a atriz Isis Valverde, marcado para o dia 3 de maio, será uma grande celebração do amor – e também da música do Espírito Santo. Para animar a festa, o cantor capixaba Silva, amigo de Buaiz, foi escalado como uma das atrações, segundo informações do Gshow.>

Com sucessos como 'Fica Tudo Bem', 'A Cor é Rosa' e 'Um Pôr do Sol Na Praia', Silva promete embalar a cerimônia e emocionar os 180 convidados que estarão na luxuosa celebração, em Jarinu, interior de São Paulo. A festa também pode contar com outra atração nacional: Duda Beat, que, segundo fontes, está em negociação para um show exclusivo.>

Casamento reservado e medidas polêmicas

Além das atrações musicais de peso, o evento terá um nível alto de privacidade. Para isso, os noivos pretendem adotar medidas rígidas para evitar vazamentos de imagens. Uma delas é a reserva exclusiva do aeroporto da região para a chegada dos convidados, garantindo que a movimentação da cerimônia aconteça longe dos olhares do público. >

Outra decisão que vem gerando polêmica é a possível instalação de um bloqueador de sinal de celular no local da festa. No entanto, a prática é proibida pela Anatel, já que apenas órgãos governamentais podem utilizar esse tipo de tecnologia. Caso o equipamento seja de fato utilizado, o casal pode enfrentar sanções.>

