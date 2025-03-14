Os detalhes do casamento milionário do capixaba Marcus Buaiz e Ísis Valverde

A festa de Marcus Buaiz e Isis Valverde será realizada no Ville La Rochelle, em Jarinu, no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/villelarochell

O empresário capixaba Marcus Buaiz e a atriz Isis Valverde estão preparando um casamento digno de conto de fadas. A cerimônia, marcada para o dia 3 de maio, será realizada em um cenário luxuoso e exclusivo em Jarinu, no interior de São Paulo. Segundo informações do portal Leo Dias, os gastos com a celebração já ultrapassam R$ 5 milhões.

Apesar de já terem oficializado a união no civil em dezembro de 2023, Isis e Marcus decidiram brindar o amor com uma grande festa no Ville La Rochelle, um castelo inspirado nas charmosas vilas francesas. De acordo com o portal Terra, a locação possui um custo elevado, variando entre R$ 96,6 mil e R$ 124,6 mil, dependendo da data.

Castelo escolhido por Marcus e Isis oferece uma estrutura impecável para a festa Crédito: Ville La Rochelle

Um cenário digno da realeza

Além da imponência do castelo, o espaço escolhido pelos noivos oferece uma estrutura impecável para a festa. Com cinco dormitórios e duas suítes externas, a propriedade acomoda até 18 pessoas com total conforto. O local conta ainda com cozinha totalmente equipada, lavanderia, piscina e edícula, além da opção de serviços adicionais de staff para garantir uma experiência ainda mais especial.

A festa de Marcus e Isis terá uma lista de apenas 180 convidados Crédito: Ville La Rochelle

A noiva também terá um espaço exclusivo para se preparar com tranquilidade e elegância antes da cerimônia. A suíte na casa La Mansonnière foi projetada para proporcionar um ambiente sofisticado e privativo para momentos inesquecíveis antes do grande "sim".

Com cinco dormitórios e duas suítes externas, a propriedade acomoda até 18 pessoas com total conforto Crédito: Ville La Rochelle

E para adicionar um toque extra de glamour, o Ville La Rochelle disponibiliza um Porsche exclusivo para sessões de fotos pré-wedding ou até mesmo para uma entrada triunfal da noiva ou do noivo.

Convidados exclusivos e lista de presentes milionária

A festa terá uma lista de convidados bastante seletiva, com apenas 180 pessoas, conforme antecipado pelo portal Leo Dias. Pensando no conforto e na privacidade dos amigos e familiares, o casal reservou um aeroporto executivo para recebê-los. Inclusive, o local da festa possui um heliponto.

Segundo Leo Dias, Marcus Buaiz presenteou Isis com um anel avaliado em R$ 500 mil reais Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz

Outro detalhe que impressiona é a lista de presentes. Os noivos planejam uma segunda lua de mel na Itália, e os convidados poderão presenteá-los com experiências luxuosas, como passeios de barco e helicóptero pela Sardenha, além de hospedagens exclusivas na Riviera Italiana, em Cinque Terre. Os valores variam entre R$ 30 mil e R$ 42 mil por experiência.

Sala da noiva no Ville La Rochelle, em São Paulo Crédito: Ville La Rochelle

Regras para os convidados: dress code e nada de fotos

O evento também terá um código de vestimenta rigoroso. No convite, os noivos pedem que os convidados usem trajes em tons pastéis e evitem as cores preta e vermelha, além de vetarem o uso de saltos finos.

Para garantir a privacidade da cerimônia, Isis e Marcus fizeram um pedido especial: não será permitido tirar fotos ou gravar vídeos durante a celebração. Dessa forma, os detalhes da festa ficarão restritos aos convidados e longe dos holofotes.

OVille La Rochelle Crédito: Ville La Rochelle

Uma nova fase para Isis e Marcus