Os detalhes do casamento milionário do capixaba Marcus Buaiz e Ísis Valverde

O empresário capixaba Marcus Buaiz e a atriz Isis Valverde estão preparando um casamento digno de conto de fadas. A cerimônia, marcada para o dia 3 de maio, será realizada em um cenário luxuoso e exclusivo em Jarinu, no interior de São Paulo. Segundo informações do portal Leo Dias, os gastos com a celebração já ultrapassam R$ 5 milhões.
Apesar de já terem oficializado a união no civil em dezembro de 2023, Isis e Marcus decidiram brindar o amor com uma grande festa no Ville La Rochelle, um castelo inspirado nas charmosas vilas francesas. De acordo com o portal Terra, a locação possui um custo elevado, variando entre R$ 96,6 mil e R$ 124,6 mil, dependendo da data.
Um cenário digno da realeza
Além da imponência do castelo, o espaço escolhido pelos noivos oferece uma estrutura impecável para a festa. Com cinco dormitórios e duas suítes externas, a propriedade acomoda até 18 pessoas com total conforto. O local conta ainda com cozinha totalmente equipada, lavanderia, piscina e edícula, além da opção de serviços adicionais de staff para garantir uma experiência ainda mais especial.
A noiva também terá um espaço exclusivo para se preparar com tranquilidade e elegância antes da cerimônia. A suíte na casa La Mansonnière foi projetada para proporcionar um ambiente sofisticado e privativo para momentos inesquecíveis antes do grande "sim".
E para adicionar um toque extra de glamour, o Ville La Rochelle disponibiliza um Porsche exclusivo para sessões de fotos pré-wedding ou até mesmo para uma entrada triunfal da noiva ou do noivo.
Convidados exclusivos e lista de presentes milionária
A festa terá uma lista de convidados bastante seletiva, com apenas 180 pessoas, conforme antecipado pelo portal Leo Dias. Pensando no conforto e na privacidade dos amigos e familiares, o casal reservou um aeroporto executivo para recebê-los. Inclusive, o local da festa possui um heliponto.
Outro detalhe que impressiona é a lista de presentes. Os noivos planejam uma segunda lua de mel na Itália, e os convidados poderão presenteá-los com experiências luxuosas, como passeios de barco e helicóptero pela Sardenha, além de hospedagens exclusivas na Riviera Italiana, em Cinque Terre. Os valores variam entre R$ 30 mil e R$ 42 mil por experiência.
Regras para os convidados: dress code e nada de fotos
O evento também terá um código de vestimenta rigoroso. No convite, os noivos pedem que os convidados usem trajes em tons pastéis e evitem as cores preta e vermelha, além de vetarem o uso de saltos finos.
Para garantir a privacidade da cerimônia, Isis e Marcus fizeram um pedido especial: não será permitido tirar fotos ou gravar vídeos durante a celebração. Dessa forma, os detalhes da festa ficarão restritos aos convidados e longe dos holofotes.
Uma nova fase para Isis e Marcus
O relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz foi revelado em 2023, como antecipado pelo jornalista Leo Dias. O casal assumiu o romance após o empresário se divorciar da cantora Wanessa Camargo e Isis encerrar seu casamento com André Resende, em 2022. Agora, eles iniciam um novo capítulo de suas vidas com um casamento luxuoso que promete ser um dos eventos mais glamourosos do ano.