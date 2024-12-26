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Marcus Buaiz e Isis Valverde se casam no civil em cerimônia discreta, diz site

Após remarcarem a data do casamento para maio de 2025, o casal teve uma cerimônia 'secreta' na véspera do Natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 14:53

Marcus Buaiz e Isis Valverde: 8 meses de relacionamento
Marcus Buaiz e Isis Valverde se casam no civil Crédito: Instagram@marcusbuaiz
Isis Valverde e Marcus Buaiz estão oficialmente casados. Segundo a Revista Quem, a atriz e o empresário capixaba - que estão juntos desde o início de 2023 - se casaram em uma cerimônia intimista com a presença dos filhos, no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. 
De acordo com a Quem, a celebração foi por volta das 19h30, na mansão do casal, e contou com a presença dos familiares. Incluindo Rael, filho de 6 anos da atriz com o modelo André Resende, além de José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, filhos do antigo casamento do empresário com a cantora Wanessa Camargo. O casal Buaiz e Isis ficou noivo no final de 2023, durante uma viagem para Angra dos Reis. 

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A cerimônia oficial

A celebração 'oficial' já tem data marcada e vai acontecer no dia 3 de maio do próximo ano. Na região de Jarinu, no interior de São Paulo, o casal planeja fechar um aeroporto executivo para receber cerca de 60 jatos de convidados para a cerimônia.
Segundo fontes da Quem, os atores Thaila Ayala e Renato Góes, além da atriz Mariana Ximenes estão entre os padrinhos escolhidos pelos pombinhos. Ainda, eles também convidaram a empresária Marina Morena, irmã de Preta Gil, como madrinha, já que ela que apresentou os dois.

Como aconteceu

Isis e Buaiz se aproximaram em 2023 e nas redes sociais já surgiram boatos de um possível namoro. Para a Quem, Buaiz relembrou o começo da relação, já que havia acabado de se recuperar do fim do casamento com Wanessa Camargo. "Honestamente não estava esperando quando a Isis apareceu, mas que sorte a minha que ela cruzou o meu caminho", contou. 

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