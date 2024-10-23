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Isis Valverde dá spoiler sobre vestido de casamento com Marcus Buaiz

Atriz está noiva de Marcos Buaiz, com quem está em um relacionamento desde 2023, e explicou detalhes sobre o vestido que usará na cerimônia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 14:04

Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram
Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram Crédito: Instagram@isisvalverde
Isis Valverde está noiva de Marcos Buaiz, e revelou o estilo do vestido escolhido para a festa de casamento. Segundo ela, em entrevista ao GShow publicada na quarta-feira, 23, o traje seguirá uma estética "boho", que alia mais movimento e tecidos leves a um toque rústico. Além disso, a atriz falou sobre outros detalhes do casamento, como a data e a festa.
"Posso adiantar que o meu estilo preferido está numa linha mais boho que está super em alta!", afirmou. Sobre sua afinidade com a moda, ela completou que entende o assunto como uma forma de "arte e expressão": "Vai ao encontro do seu estado de espírito. A roupa traz alegria, cor e bom humor. Hoje, sei o que gosto, o que me faz bem e me conheço mais para ousar e buscar novas referências".

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Apesar dos imprevistos com a data, que foi alterada para 3 de maio de 2025, Isis conta que gosta do processo de planejar o casamento. "Os preparativos estão em andamento. Mas já retomamos tudo este mês com reuniões com cerimonialista e fornecedores, e tudo mais. É tão gostoso participar dessa etapa, ver tudo tomar forma", disse.
"Vai ser lindo e estou muito feliz em celebrar tudo com a minha família e amigos", finalizou Isis. A atriz está com Buaiz desde 2023. Ela já é mãe de Rael, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com André Resende. Já Buaiz é pai de José, de 13 anos, e João, de 10. Ele foi casado com Wanessa Camargo, mãe de seus filhos, até 2022.

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