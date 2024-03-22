Isis Valverde desabafa sobre doença celíaca, fala em anemia e depressão e faz alerta

Isis Valverde, atriz Crédito: Instagram@isisvalverde

Isis Valverde usou suas redes sociais para desabafar sobre sua rotina com doença celíaca, que faz com que o sistema imunológico reaja de forma anormal ao glúten, nesta sexta-feira (22). A atriz também alertou seus seguidores: "Se cuidem, mantenham seus exames em dia e, se desconfiarem que possam ter a doença, busquem ajuda de um profissional", escreveu.

Ela iniciou seu relato contando as dificuldades que passou desde que recebeu o diagnóstico. "Não foi fácil. Não é fácil. Você se sente muito mal no início [...] Já aconteceu de eu não poder ir para o set porque passei muito mal."

Isis contou que descobriu a doença aos 19 anos - ela tem 37 hoje - e que passou por vários médicos até receber o diagnóstico correto. Seus sintomas eram cansaço, queda de unha e cabelos, perda de peso, osteoporose, baixa absorção de nutrientes, pele seca, inchaço na barriga e dor abdominal.

"Foi muito barra pesada no início. A doença celíaca não era algo muito comum. Não tinha muitas opções sem glúten", contou.