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Isis Valverde desabafa sobre doença celíaca, fala em anemia e depressão e faz alerta

A atriz de 37 anos contou, nas redes sociais, que médicos demoraram para fechar o diagnóstico e que ela sofreu muito até entender a doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Março de 2024 às 19:43

Isis Valverde afirmou que fotos em que aparece nua disponibilizadas na internet foram manipuladas por computador
Isis Valverde, atriz Crédito: Instagram@isisvalverde
Isis Valverde usou suas redes sociais para desabafar sobre sua rotina com doença celíaca, que faz com que o sistema imunológico reaja de forma anormal ao glúten, nesta sexta-feira (22). A atriz também alertou seus seguidores: "Se cuidem, mantenham seus exames em dia e, se desconfiarem que possam ter a doença, busquem ajuda de um profissional", escreveu.
Ela iniciou seu relato contando as dificuldades que passou desde que recebeu o diagnóstico. "Não foi fácil. Não é fácil. Você se sente muito mal no início [...] Já aconteceu de eu não poder ir para o set porque passei muito mal."
Isis contou que descobriu a doença aos 19 anos - ela tem 37 hoje - e que passou por vários médicos até receber o diagnóstico correto. Seus sintomas eram cansaço, queda de unha e cabelos, perda de peso, osteoporose, baixa absorção de nutrientes, pele seca, inchaço na barriga e dor abdominal.
"Foi muito barra pesada no início. A doença celíaca não era algo muito comum. Não tinha muitas opções sem glúten", contou.
A atriz também disse que após o diagnóstico, sua vida melhorou muito. Ela revelou que havia ficado anêmica e muito deprimida, mas que após entender sua doença, seu ânimo e vontade de praticar exercícios físicos voltaram.

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