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'Vai ver eu gritando muito mais ainda', diz Luísa Sonza ao relembrar crítica de repórter

Cantora não perdoou Gui Guedes, que havia classificado apresentação com Demi Lovato no The Town 2023 como 'batalha dos gritos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Março de 2024 às 17:16

Luísa Sonza se apresentou no Lollapalooza na tarde desta sexta-feira (22)
Luísa Sonza se apresentou no Lollapalooza na tarde desta sexta-feira (22) Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza
Luísa Sonza foi protagonista do primeiro momento nada amigável no Lollapalooza 2024. A cantora não perdeu a oportunidade de alfinetar o repórter Gui Guedes, do Multishow, pouco antes de subir ao palco do festival de música no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ao vivo, ela relembrou que Gui teria criticado sua apresentação no show de Demi Lovato no The Town, em 2023.
"Ah, foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi gritávamos. Você vai ver eu gritando muito mais ainda", disparou Luísa, deixando Guilherme sem graça logo no início da transmissão do canal na tarde desta sexta-feira (22).
Em setembro de 2023, Guilherme Guedes criticou o show de Demi Lovato com a participação de Luísa Sonza. Ele classificou a apresentação do duo na música "Penhasco 2" como uma batalha de quem gritava mais alto e ainda ironizou que poderia ter tido a audição afetada.
"A gente já esperava essa participação. Como eu adiantei, a Luísa (Sonza) veio na passagem de som da Demi Lovato, aqui ontem, e elas ensaiaram essa música algumas vezes. A gente já sabia que a Demi gritava e aí Sonza gritou mais alto. A Demi subiu ainda mais tom e Luísa também. Espero que a minha audição esteja bem. Vamos verificar depois se está tudo certo e eu estou ouvindo", debochou Guilherme.

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