'Vai ver eu gritando muito mais ainda', diz Luísa Sonza ao relembrar crítica de repórter

Luísa Sonza se apresentou no Lollapalooza na tarde desta sexta-feira (22) Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza

Luísa Sonza foi protagonista do primeiro momento nada amigável no Lollapalooza 2024. A cantora não perdeu a oportunidade de alfinetar o repórter Gui Guedes, do Multishow, pouco antes de subir ao palco do festival de música no Autódromo de Interlagos, em São Paulo . Ao vivo, ela relembrou que Gui teria criticado sua apresentação no show de Demi Lovato no The Town, em 2023.

"Ah, foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi gritávamos. Você vai ver eu gritando muito mais ainda", disparou Luísa, deixando Guilherme sem graça logo no início da transmissão do canal na tarde desta sexta-feira (22).

Em setembro de 2023, Guilherme Guedes criticou o show de Demi Lovato com a participação de Luísa Sonza. Ele classificou a apresentação do duo na música "Penhasco 2" como uma batalha de quem gritava mais alto e ainda ironizou que poderia ter tido a audição afetada.