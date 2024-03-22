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Encontro

Ex-BBBs se reencontram na casa de Rodriguinho

Em um story, o atleta paralímpico Vinícius escreveu: "Dia de visitar o homem Rodriguinho. Valeu pela recepção VIP de sempre"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Março de 2024 às 12:04

Ex-BBBs se reencontram na casa de Rodriguinho
Ex-BBBs se reencontram na casa de Rodriguinho Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta quinta-feira (21), Rodriguinho, Vinicius e Nizam se reencontraram após serem eliminados do BBB 24, da TV Globo.
A reunião dos ex-BBBs aconteceu na casa de Rodriguinho. Em um story do Instagram, o atleta paralímpico detalhou: "Dia de visitar o homem Rodriguinho. Valeu pela recepção VIP de sempre".
Nizam também contou sobre o reencontro. Em um story, apontou: "Resenha boa". Em outro, enalteceu Vinicius por sua medalha: "Prata Tokyo 2020. Respeita".
Vinicius até posou com a moto do pagodeiro. "Mas e o pé da marcha? Como faço? Só porque queria dar uma volta. Essa é a famosa Moto 'V Rod' Motorzão de Porsche. Sinistra mesmo", ressaltou. Na publicação, os ex-brothers interagiram. Nizam questionou: "E o pneu?". Já Rodriguinho afirmou rindo: "Ela existe".

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