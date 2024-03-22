Ex-BBBs se reencontram na casa de Rodriguinho Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (21), Rodriguinho, Vinicius e Nizam se reencontraram após serem eliminados do BBB 24, da TV Globo.

A reunião dos ex-BBBs aconteceu na casa de Rodriguinho. Em um story do Instagram, o atleta paralímpico detalhou: "Dia de visitar o homem Rodriguinho. Valeu pela recepção VIP de sempre".

Nizam também contou sobre o reencontro. Em um story, apontou: "Resenha boa". Em outro, enalteceu Vinicius por sua medalha: "Prata Tokyo 2020. Respeita".