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Segunda consecutiva

Giovanna vence Prova do Líder do 'BBB 24'; veja os escolhidos para o Vip

Sister engatou a segunda liderança consecutiva em uma disputa que exigia sorte, agilidade e atenção. Além da liderança, ela faturou R$ 15 mil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Março de 2024 às 08:32

Giovanna vence Prova do Líder do 'BBB 24'
Giovanna vence Prova do Líder do 'BBB 24' Crédito: Reprodução/Globoplay
Giovanna se tornou a nova líder do Big Brother Brasil 24 nesta quinta-feira, 21, engatando a segunda liderança consecutiva. Giovanna enfrentou uma disputa que exigia sorte, agilidade e atenção dos participantes. Além da liderança, R$ 15 mil estavam em jogo.
A dinâmica, que contou com duas etapas, iniciou exigindo sorte, agilidade e atenção dos brothers. Beatriz foi a única que não participou da prova, por escolha da líder, Giovanna.
Separados em duplas, a primeira etapa iniciou com os participantes tendo de encontrar quatro cards em uma piscina de bolinhas, passar para a dupla que teve de colocar em um totem. Três duplas conseguiram cumprir a tarefa e continuaram para disputar as duas vagas na etapa final: Davi e Matteus; Giovanna e Leidy Elin; Fernanda e Pitel. Competindo novamente, as vencedoras da primeira etapa foram Giovanna e Leidy.
Na segunda etapa, as duas finalistas enfrentaram um desafio estilo Bate-Volta, cada uma escolheu um número até achar a maquininha de cartão com o prêmio.
A vencedora pela segunda vez consecutiva foi a mineira Giovanna, que acertou a escolha de primeira e também levou R$ 15 mil.

Quem foi escolhido para o Vip de Giovanna?

Com um Vip reduzido, conforme o programa vai se encaminhando para suas últimas semanas, os escolhidos para compor o grupo foram: Leidy Elin, Fernanda e MC Bin Laden.

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