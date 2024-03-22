  • 'BBB 24': Fernanda confessa desconfiar da aliada Pitel: 'Por que ela sempre quer saber tudo?'
Crise?

'BBB 24': Fernanda confessa desconfiar da aliada Pitel: 'Por que ela sempre quer saber tudo?'

Em conversa com MC Bin Laden, sister demonstrou incômodo com a curiosidade constante da amiga por informações
Agência Estado

Publicado em 21 de Março de 2024 às 21:00

BBB 24: Fernanda conversa com MC Bin Laden sobre Pitel Crédito: Reprodução / TV Globo
O jogo está cada vez mais acirrado no Big Brother Brasil, com amizades e alianças se reconfigurando. Em uma conversa com MC Bin Laden na tarde dessa quinta-feira (21), Fernanda confessou estar desconfiada de Giovanna Pitel, sua aliada.
Os brothers refletiam sobre o posicionamento dos jogadores até o momento. O funkeiro palpitou que algumas pessoas "ainda não mostraram muito as caras no jogo e vão começar a mostrar mais". Fernanda concordou, e disse que está começando a questionar as intenções de jogo de cada um. Ela então cita o próprio MC, além de Leidy Elin, Lucas Henrique e Pitel.
"E eu estou achando muito esquisito alguns movimentos, tipo: a Pitel sempre, sempre, pergunta tudo que eu falo com você. Quer saber tudo que eu falo com você, porque sabe que, de repente, com você não consegue algumas coisas, mas ela quer saber o que a gente está conversando. Mas ela não fala nada para mim do que ela conversa com o Lucas. Quase nada. Por que ela sempre quer saber tudo de todo mundo?", disse Fernanda.
"A gente sabe que ela gosta de fazer perguntas, mas está diferente. Fazer perguntas sobre a vida é uma coisa, ficar querendo saber tudo de jogo de todo mundo daqui, é outra. Tudo chega nela, porque ela é cara de pau e fica perguntando", continuou a sister.
Ela disse que não pretende mais falar sobre alguns assuntos com a aliada, para que não sirva às estratégias de jogo dela com Lucas Henrique - a confeiteira acredita que a dupla esteja se aproximando no game, querendo agir mais juntos.
"Não acho que seja uma coisa concreta, mas eu acho que está iniciando um interesse dele [Lucas Henrique] de começar a jogar mais com ela. Tipo: de eles estarem fazendo coisa em paralelo, trocando resenhas em paralelo, se alinharem em paralelo, eu estou sentindo isso", acrescentou a participante.
Bin Laden concordou com a análise da sister. "Já faz tempo, o Lucas nunca fala a resenha que ele tem com a Pitel para mim", disse Bin. "E nem ela para mim", adicionou Fernanda.

