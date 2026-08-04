Como se escolhe um vice?

Deivison Souza Cruz diz que a decisão opera em dois tempos: na campanha, soma recursos; no governo, define sócios (coalizão de governo). Um vice de partido aliado amplia tempo de TV e verbas, porque esses recursos seguem o tamanho das bancadas. Após a posse, o mesmo acordo vira base no Legislativo, sendo o vice fiador da coalizão.







"Quando a aliança é apenas eleitoral, a conta chega. O sócio cobra espaço e governar encarece", analisa.





Questionado sobre como características geográficas e demográficas influenciam a opção por outro nome para compor a chapa como vice, o cientista social explica que esses atributos funcionam como mapa de compensação. Significa dizer que o vice cobre o território, o perfil do público ou a faixa ideológica em que o titular é fraco.





Dessa maneira, um candidato da Região Metropolitana pode buscar um vice no interior. Ou um nome considerado radical procura um moderado. Assim como gênero, idade e religião, afirma Deivison, ampliam o espelho social da chapa. Helder Salomão, candidato ao governo pelo PT, é de Cariacica e optou por uma mulher de São Mateus, no Norte capixaba, numa composição para reforçar essa complementaridade.





Para o cientista social, o vice é um sinal sobre como o titular trata as próprias fraquezas. Um cabeça de chapa inexperiente ganha lastro com alguém de longa trajetória, bem como um candidato com rejeição em um segmento modera a imagem ao escolher alguém bem-quisto nessa área.





Ainda assim, Deivison sustenta que esse efeito tem limites porque o voto é definido pelo titular. O vice atenua rejeições mais do que gera adesões.





Quando a chapa é eleita, uma nova etapa se apresenta: com funções combinadas, o cientista social pontua que a diferença que ajudou a compor a candidatura pode virar ponte e o vice pode fazer a intermediação com a bancada no Legislativo. Mas, se não houver esse pacto, tudo pode virar disputa por espaço.





"Como o vice sucede o titular em caso de vaga, qualquer crise o transforma em alternativa de poder e essa condição alimenta desconfiança, trava nomeações e abastece a oposição", diz o cientista social.





Então, a decisão pelo nome do vice não é uma escolha simples. Muitos fatores são ponderados para que, na campanha e, em eventual eleição, a composição funcione bem.