Meneguelli tem encontro secreto com Ricardo Ferraço em Dia D para ele e o PSD

Em dia decisivo para as próprias pretensões eleitorais e as do Partido Social Democrático (PSD), o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli foi ao encontro do governador Ricardo Ferraço (MDB) na Residência Oficial da Praia da Costa. Ele saiu de Colatina pela manhã e pegou a estrada rumo a Vila Velha. A reunião com Ricardo teve início perto das 14h30 desta terça-feira (4).





Presidente estadual do PSD, o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, também participou do encontro sigiloso, assim como a médica Lívia Vasconcelos, primeira-dama de Colatina. Ela é a mulher ao lado de Meneguelli no registro acima – obtido com exclusividade pela coluna.





O assunto da conversa com Ricardo só pode ter sido um: as eleições estaduais e a reta final das definições das chapas majoritárias, com a possibilidade de o PSD aderir de última hora à coligação liderada pelo governador (pré-candidato a mais um mandato).





O período oficial de convenções partidárias termina nesta quarta-feira (5), data em que estão marcadas a do PSD e a do MDB de Ricardo Ferraço. O agendamento no limite do prazo legal se explica, precisamente, pelas questões ainda em aberto na montagem das chapas – entre elas a mais importante: para onde vai o PSD?





> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui





No Espírito Santo, entre todos os maiores partidos, a sigla comandada por Renzo é a única que ainda não definiu seu caminho nas disputas majoritárias (para o Governo do Estado e o Senado).





Ricardo, evidentemente, gostaria de atrair o PSD, um dos partidos com maiores bancadas federais, com quase um minuto de tempo de TV e rádio a cada bloco de 10 minutos no horário eleitoral (segundo as contas de Renzo).





Além disso, eventual chegada de Renzo, Lívia e Meneguelli ao grupo do governador encorparia sua campanha em Colatina, terceiro município capixaba mais populoso ao norte do Rio Doce.



Mas a possível acoplagem do PSD demanda uma engenharia política das mais complexas.





Meneguelli é pré-candidato ao Senado, não abre mão disso e pressiona Renzo. Este tem o compromisso, publicamente assumido algumas vezes, de garantir a legenda para o ex-prefeito concorrer a senador. Também foi aventada por Renzo a possibilidade de Lívia Vasconcelos concorrer como vice-governadora.





A princípio, o PSD estava na frente liderada por Lorenzo Pazolini (Republicanos). Em maio, mesmo dedicando palavras elogiosas a Ricardo, Renzo anunciou o seu apoio e o do PSD a Pazolini para governador. A ideia era encaixar Meneguelli e/ou Lívia Vasconcelos na chapa do ex-prefeito de Vitória (respectivamente, como um dos candidatos ao Senado e como candidata a vice).





A chegada do PL à coligação de Pazolini mudou tudo. Com vetos de Magno Malta e espaço atrofiado nessa chapa, Renzo anunciou, no dia 20 de julho, que o PSD conversaria com outros pré-candidatos a governador. Dois dias depois, reabriu diálogo eleitoral com Ricardo, também na Residência Oficial da Praia da Costa.





Na última segunda-feira (3), o ex-governador Paulo Hartung, também filiado ao PSD, anunciou sua decisão de não concorrer a cargo algum nesta eleição.