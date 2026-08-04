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Praia do Canto

Incêndio atinge mata em terreno da antiga Ilha Shows, em Vitória

Publicado em

04 ago 2026 às 17:40

Um incêndio atingiu uma área de vegetação que fica no terreno da antiga casa de festas Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória, nesta terça-feira (4). 


Um vídeo (veja acima) mostra uma densa coluna de fumaça saindo do local, onde ainda há entulhos da demolição do antigo estabelecimento. A área está destinada à construção de um condomínio de luxo, projeto anunciado em julho de 2022. 


O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e controlou as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Crime

Jovem é morto a tiros na frente do pai em Águia Branca

Publicado em 04/08/2026 às 16:59

Segundo a PM, o pai relatou que dormia quando ouviu uma forte pancada e percebeu que a casa havia sido arrombada. Ao se levantar, encontrou três suspeitos armados exigindo que a luz fosse acesa. Em seguida, eles foram até o quarto onde o jovem ainda dormia e atiraram contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Águia Branca. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.

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Polícia Militar foi acionada

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Sul capixaba

Incêndio atinge área próxima a condomínio e posto em Cachoeiro

Publicado em 04/08/2026 às 16:45
Bombeiros controlam incêndio em área de risco após uma hora de combate em Cachoeiro
Incêndio atinge área de vegetação próxima a condomínio e posto Matheus Passos

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a um condomínio e a um posto de combustíveis e assustou moradores do bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (4). 


Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes atuaram por cerca de uma hora para controlar as chamas, priorizando a área de maior risco devido à proximidade do condomínio e do posto de combustíveis. Em seguida, o fogo avançou para uma ribanceira de difícil acesso, o que dificultou a operação, mas foi controlado pela corporação.


De acordo com os bombeiros, o tempo seco e os ventos fortes favoreceram a propagação das chamas. Ainda não há estimativa da área atingida. (Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta)

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é preso após agredir mãe idosa e provocar vazamento de gás no ES

Publicado em 04/08/2026 às 15:38

Um homem de 48 anos foi preso na tarde de segunda-feira (3), suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 75 anos, no bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele também rompeu a mangueira de uma botija de gás, provocando um vazamento na residência. 


Aos policiais, a idosa contou que sofre agressões e ameaças frequentes do filho e que precisou se abrigar na casa de vizinhos. Ao chegarem ao imóvel, os militares sentiram um forte cheiro de gás e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que realizou os procedimentos de segurança e eliminou o risco de explosão.


O suspeito foi localizado na residência e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por injúria real e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Sobrinho é detido suspeito de matar o tio em Vila Velha

Publicado em 04/08/2026 às 12:43
Djair Benedito Nogueira, de 67 anos, morto a facadas em Vila Velha
Djair Benedito Nogueira, de 67 anos, morto a facadas em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Um jovem de 24 anos foi conduzido à delegacia suspeito de matar o próprio tio a facadas, enquanto a vítima dormia, no Morro do Jaburuna, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (4). O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio, crime caracterizado por matar para roubar.


Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o aposentado de 67 anos, identificado como Djair Benedito Nogueira, dormia quando foi atacado. O suspeito teria problemas relacionados ao uso de drogas e costumava pedir dinheiro emprestado ao tio.


De acordo com a Polícia Militar, o suspeito negou o crime e afirmou que havia saído para comprar pão. Ao retornar, disse ter encontrado a porta da casa aberta e o tio já morto. Segundo ele, o autor seria um homem em situação de rua. A versão, no entanto, levantou suspeitas dos militares porque não havia indícios de que o suspeito tivesse comprado pão, e os policiais encontraram vestígios de que marcas de sangue haviam sido limpas no imóvel.


Além disso, vizinhos e familiares relataram ter ouvido barulhos durante a madrugada, por volta das 3h. Um caderno com anotações de dívidas atribuídas ao sobrinho também foi localizado na residência. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 


A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento. Por isso, até a publicação desta reportagem, ainda não havia definição sobre o procedimento adotado em relação ao suspeito.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Adolescente de 14 anos é morto a tiros em São Mateus

Publicado em 04/08/2026 às 12:13
Crime aconteceu no bairro Seac
Jonas Silva Gomes, de 14 anos, foi encontrado sem vida com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo Acervo pessoal

Um adolescente de 14 anos morreu após ser baleado no bairro Seac, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (3). De acordo com a Polícia MilitarJonas Silva Gomes foi encontrado já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A dinâmica do crime não foi informada.


A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ciclomotor em Castelo

Publicado em 04/08/2026 às 11:49
Idosa morre atropelada por moto em Castelo
Idosa morreu após ser atropelada por ciclomotor em Castelo Redes sociais

Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada por um ciclomotor na manhã desta terça-feira (4), no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo também ficou ferido e foi encaminhado à mesma unidade.

 

De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 7h50, quando a vítima atravessava a Rua Dr. Adalton Santos. Após a morte ser constatada, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.


Ainda segundo a corporação, após receber alta médica, o condutor do ciclomotor será encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O veículo foi removido para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).


A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento na Polícia Militar. Em nota, a corporação afirmou que somente após o registro da ocorrência e a conclusão das oitivas haverá informações sobre os procedimentos que serão adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro São Torquato

Homem em situação de rua morre atropelado por caminhão em Vila Velha

Publicado em 04/08/2026 às 11:22

Um homem em situação de rua morreu após ser atropelado por um caminhão-trator com semirreboque no bairro São Torquato, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 41 anos, afirmou que só percebeu a presença da vítima depois de colocar o veículo em movimento.


O condutor relatou que ligou o caminhão para ir trabalhar, mas identificou uma pane elétrica. Após resolver o problema, tentou sair novamente e percebeu que um dos retrovisores estava fechado. Ele abriu o espelho, voltou para a cabine e deu partida no veículo. Ao olhar pelos retrovisores, viu o homem caído no chão.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em andamento, segundo a Polícia Civil.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Filho denunciou

Sogra é presa com arma após ameaçar a nora em Jerônimo Monteiro

Publicado em 04/08/2026 às 11:07
Arma e munições foram apreendidos e levados à delegacia de Alegre
Arma e munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Alegre Divulgação | PMES

Uma mulher de 57 anos foi presa na tarde de segunda-feira (3) após ameaçar a nora e ser flagrada com uma arma de fogo no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o filho da suspeita acionou a corporação para denunciar as ameaças.


Aos policiais, o homem relatou que a mãe estava procurando a esposa e costumava ameaçá-la. Ele também informou que a suspeita estaria armada. Durante as buscas, os militares localizaram a mulher e encontraram, no veículo em que ela estava, um revólver Rossi calibre .22 carregado com seis munições, além de outras seis munições em um coldre.


A arma foi apreendida, e a suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e, após os procedimentos, encaminhada ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tráfico

Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro

Publicado em 04/08/2026 às 10:37

Uma jovem de 20 anos foi presa com 21 quilos de drogas e duas submetralhadoras calibre 9 milímetros na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (4). O nome dela não foi divulgado.


Segundo a Polícia Militar, ela retornava do Rio de Janeiro com o carregamento, que seria utilizado para abastecer o tráfico de drogas no município. De acordo com o comandante do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, a abordagem ocorreu na Rodovia ES 496. 


As drogas e as armas estavam em uma mala transportada no carro em que a suspeita viajava. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 20 quilos de maconha, um quilo de crack e duas submetralhadoras calibre 9 milímetros.


"O resultado da operação foi a apreensão de aproximadamente 20 quilos de maconha, um quilo de crack e duas submetralhadoras calibre 9 mm, armamento de alto poder ofensivo que certamente seria empregado por organizações criminosas em nossa região", afirmou o tenente-coronel.


A suspeita, as drogas e as armas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que a jovem foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e, após os procedimentos de praxe, encaminhada ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cariacica

Polícia prende grupo suspeito de arrombar e furtar lojas no ES; vídeo

Publicado em 04/08/2026 às 10:24

Quatro pessoas foram presas em Cariacica suspeitas de envolvimento no arrombamento e furto de uma loja de eletrônicos em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Além delas, um homem foi preso por receptação, após ser constatado que ele mantinha em sua posse parte dos produtos levados pelo grupo.


O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de julho.


Segundo a Polícia Civil, as investigações permitiram identificar os veículos utilizados na ação e os suspeitos envolvidos no furto.


De acordo com a corporação, o mesmo grupo criminoso também é investigado por invadir uma loja de eletrônicos no bairro Glória, em Vila Velha, no dia 13 de julho. Na ocasião, os suspeitos utilizaram um veículo para arrombar a fachada e entrar no estabelecimento.


As prisões foram realizadas por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, com apoio da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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