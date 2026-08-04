Incêndio atinge mata em terreno da antiga Ilha Shows, em Vitória

Um jovem de 24 anos foi conduzido à delegacia suspeito de matar o próprio tio a facadas, enquanto a vítima dormia, no Morro do Jaburuna, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (4). O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio, crime caracterizado por matar para roubar.





Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o aposentado de 67 anos, identificado como Djair Benedito Nogueira, dormia quando foi atacado. O suspeito teria problemas relacionados ao uso de drogas e costumava pedir dinheiro emprestado ao tio.





De acordo com a Polícia Militar, o suspeito negou o crime e afirmou que havia saído para comprar pão. Ao retornar, disse ter encontrado a porta da casa aberta e o tio já morto. Segundo ele, o autor seria um homem em situação de rua. A versão, no entanto, levantou suspeitas dos militares porque não havia indícios de que o suspeito tivesse comprado pão, e os policiais encontraram vestígios de que marcas de sangue haviam sido limpas no imóvel.





Além disso, vizinhos e familiares relataram ter ouvido barulhos durante a madrugada, por volta das 3h. Um caderno com anotações de dívidas atribuídas ao sobrinho também foi localizado na residência. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento. Por isso, até a publicação desta reportagem, ainda não havia definição sobre o procedimento adotado em relação ao suspeito.