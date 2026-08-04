Cruzar as pernas faz mal à saúde? Veja quando o hábito exige atenção

Além de evitar permanecer muito tempo na mesma posição, Gilson Gonçalves de Andrade recomenda realizar pequenas pausas ao longo do dia para levantar, caminhar e alongar o corpo. “Independentemente da postura escolhida, permanecer sentado por muitas horas seguidas é o principal problema. Fazer intervalos regulares para se movimentar melhora a circulação, reduz a sobrecarga nas articulações e contribui para a saúde da coluna e da musculatura”, orienta.