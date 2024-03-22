Kate Middleton revela diagnóstico de câncer e passa por quimioterapia

Kate Middleton, 42, a princesa de Gales do Reino Unido, disse nesta sexta-feira (22) que estava sendo submetida a quimioterapia preventiva depois de exames realizados após uma grande cirurgia abdominal revelarem um câncer.

Esposa do herdeiro do trono, o príncipe William, passou duas semanas no hospital em janeiro depois de uma cirurgia bem-sucedida e planejada para uma condição não cancerosa, de acordo com comunicado de sua assessoria na ocasião.

Em uma mensagem de vídeo desta sexta, porém, a princesa disse que exames subsequentes revelaram um câncer."Minha equipe médica aconselhou que eu fizesse um tratamento de quimioterapia preventiva, e agora estou nas primeiras etapas desse tratamento", disse Kate na gravação, feita nesta quarta (21).

"Isso, é claro, foi um grande choque, e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e gerenciar isso de forma privada pelo bem de nossa jovem família.

"O Palácio de Kensington, lar da princesa e do príncipe em Londres, disse que não daria mais detalhes sobre o tipo de câncer e afirmou que ela está em um caminho de recuperação. A quimioterapia preventiva começou em fevereiro, segundo o palácio.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, publicou nota oficial desejando uma boa recuperação. "A Princesa de Gales tem o amor e o apoio de todo o país enquanto continua a sua recuperação. Ela demonstrou uma enorme coragem com a sua declaração de hoje. Nas últimas semanas, ela foi submetida a um intenso escrutínio e foi tratada injustamente por certos setores da mídia em todo o mundo e nas redes sociais", afirmou.

"Quando se trata de questões de saúde, como todo mundo, ela deve ter privacidade para se concentrar em seu tratamento e estar com sua amorosa família", disse Sunak.

A Casa Branca também se pronunciou oficialmente. "Os nosso pensamentos estão com Kate após o diagnóstico de câncer. Estamos incrivelmente tristes com essa notícia", disse a presidência dos Estados Unidos.

O intenso escrutínio nas últimas semanas, ao qual Sunak se referiu, diz respeito a ela ter publicado uma foto com seus filhos que, mais tarde, foi apontada como manipulada digitalmente.