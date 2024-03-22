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Briga

Jojo Todynho briga na faculdade e dá resposta em rede social: "Não agredi ninguém"

Cantora foi flagrada em discussão acalorada com colega de turma da faculdade; após o ocorrido ela se pronunciou no stories do Instagram
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 22 de Março de 2024 às 13:30

Após a repercussão do vídeo em que Jojo se envolve em uma confusão acalorada na faculdade com outra aluna, na manhã dessa quinta-feira (22) a dona do hit "Que Tiro Foi Esse?" se manifestou. Através das suas redes sociais, ela alegou que não houve agressão e muito menos ameaça de sua parte. 
Através dos stories do Instagram, Todynho citou o ocorrido e explicou sua versão. "Eu não agredi ninguém. Tá lá o pessoal da supervisão da escola, que estava presente na situação, para comprovar esse acontecimento aí de ontem. E muito menos ameacei, porque eu não sou uma mulher de ameaça, vocês sabem disso", disse. 
Em seguida, a cantora explica o que causou a briga: “Essa bonita está desde as outras aulas, na semana passada, de deboche comigo, mas até aí, tudo bem, estava arquivando”, relatou. Ainda, completou que a estudante e uma outra aluna estavam conversando em um grupo de estudos no WhatsApp, perguntando sobre a presença de Jojo nas aulas da faculdade. 
Jojo Todynho nega que agrediu colega de turma em faculdade
Jojo Todynho nega que agrediu colega de turma em faculdade Crédito: Reprodução/Instagram
“Uma outra bonita, desocupada, porque acho que grupo de faculdade é para falar de trabalho de faculdade, não fazer fofoca e querer saber da vida do outro, não interessa, botou assim: ‘A Tal da Todynho foi para a faculdade hoje?’. Aí, essa respondeu assim: ‘Não kkkk. Ih, ela veio, nem vi'”, relatou.
Ainda sobre o caso, Jojo continuou: "Aí ela se armou pra mim, e aconteceu o que tá aí no vídeo. Mas não agredi ela em momento algum, tá bom? Tem a supervisora Nilma e várias outras pessoas presentes de prova na situação. Foi isso o que aconteceu, simples", alegou a ex-fazenda. 
A cantora finalizou o relato com uma indireta, de que as pessoas precisam parar de querer opinar e se meter na vida do outro. "E para finalizar de vez esse assunto: quem quer respeito, se dá ao respeito. Eu entro e saio da faculdade, nunca tive problema com ninguém. Tenho meu grupinho, faço a minha parte, então eu jamais irei admitir que as pessoas de alguma forma me tratem com falta de respeito. Jamais. E espero um posicionamento da Estácio [faculdade onde estuda]. É isso, gente". 

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