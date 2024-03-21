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Viih Tube planeja 'festival' de três dias em resort para primeiro aniversário da filha

Influenciadora e Eliezer planejam gastar R$ 3 milhões com festa de Lua, que completa 1 ano em 9 de abril
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2024 às 20:22

Ex-BBBs preparam celebração de 1 ano da primeira filha e investem R$ 2 mil em cada unidade de convite
Ex-BBBs preparam celebração de 1 ano da primeira filha e investem R$ 2 mil em cada unidade de convite Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube
Viih Tube e Eliezer, os papais do ano de 2023, estão nos preparativos para o aniversário da filha Lua, que completa 1 ano em 9 de abril, e estão compartilhando os detalhes nas redes sociais. A celebração da primeira filha será uma espécie de "festival", com 3 dias de shows em resort.
A festa acontecerá nos dias 12,13 e 14 de abril e os convidados já receberam os convites: uma caixa decorada em tema "No Mundo da Lua", que exibe vídeo da família e tem brinquedos da sua loja virtual BabyTube. O casal desembolsou mais de R$ 160 mil só com os kits, que custaram R$ 2 mil cada, segundo o Gshow.
Cem quartos do resort foram reservados para os convidados de Viih Tube e Eliezer, que incluem atores, influenciadores, ex-BBBs e cantores, como Giovanna Ewbank, Pocah, Cíntia Dicker, Pedro Scooby, Mileide Mihaile, Evelyn Regly, Julio Rocha, Romana Novais, Alok, Tays Reis, Biel, Tatá Werneck e Rafael Vitti. Os pais de Lua planejam várias atividades de recreação para os filhos dos amigos.
Cada dia terá uma temática diferente. O primeiro será o "Chá da Alice no País das Maravilhas", seguido da "Floresta Encantada da Lua". A festa se encerra no domingo com o "Café da Manhã com as Princesas". A influenciadora escolheu shows infantis como a Galinha Pintadinha para animar as crianças.
O casal, que constrói mansão em condomínio de luxo nos arredores de São Paulo, disse que vai gastar cerca de R$ 3 milhões na comemoração.

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