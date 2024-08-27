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Isis Valverde revela que filho foi submetido a cirurgia e atualiza seu estado de saúde

Rael, de cinco anos, é fruto do antigo relacionamento da atriz com o modelo André Resende-  atualmente, ela é noiva do capixaba Marcus Buaiz
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 08:36

Isis Valverde e seu filho, Rael.
Isis Valverde e seu filho, Rael. Crédito: Reprodução | Instagram @isisvalverde
Isis Valverde usou suas redes sociais para contar que seu filho Rael passou recentemente por uma cirurgia para retirar as amígdalas. O menino de cinco anos é fruto do antigo relacionamento da atriz com o modelo André Resende - a atriz, atualmente, é noiva do empresário Marcus Buaiz.
Na semana passada, ela já havia compartilhado que precisou levar o filho ao trabalho enquanto ele estava se recuperando do procedimento. "Hoje eu tirei o dia para dormir mais, mas vou trabalhar e levar vocês para o estúdio. Rael vai comigo. Ele passou por uma pequena cirurgia, tadinho, de amígdala. Mas agora já está bem, então fiquei com ele aqui todos os dias dando carinho e colo."
A assessoria da atriz garantiu à revista Quem que o pequeno já se recuperou e voltou a sua rotina.
Isis irá protagonizar a série Maria e o Cangaço, produção inédita do Disney+, que ainda não tem data de estreia confirmada. Ela também estará no filme Alarum, seu primeiro trabalho internacional, que tem ainda a participação do astro Sylvestre Stallone.

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