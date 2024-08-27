Isis Valverde revela que filho foi submetido a cirurgia e atualiza seu estado de saúde

Na semana passada, ela já havia compartilhado que precisou levar o filho ao trabalho enquanto ele estava se recuperando do procedimento. "Hoje eu tirei o dia para dormir mais, mas vou trabalhar e levar vocês para o estúdio. Rael vai comigo. Ele passou por uma pequena cirurgia, tadinho, de amígdala. Mas agora já está bem, então fiquei com ele aqui todos os dias dando carinho e colo."