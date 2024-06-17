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Será que terminaram?

Marcus Buaiz arquiva fotos com Isis Valverde e faz post enigmático

A poucos meses de seu casamento com Isis Valverde, empresário capixaba apaga fotos e faz publicação enigmática nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 14:23

Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram
Rumores aumentam de término entre Marcus Buaiz e a atriz Isis Valverde Crédito: Instagram@isisvalverde
Noivos e com casamento marcado para novembro deste ano, Marcus Buaiz e Isis Valverde levantaram suspeitas de um possível término ao arquivarem as fotos de casal nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira (17) o público notou que a atriz e o empresário não têm mais fotos um com o outro no Instagram.
Além das fotos arquivadas em ambos os perfis, um post enigmático de Marcus Buaiz nesta segunda (17) intrigou ainda mais os internautas de uma possível separação. "Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Domingo vira segunda, e um momento vira oportunidade", escreveu na legenda de uma foto.

O RELACIONAMENTO

O casal começou o namoro em junho de 2023 e ficou noivo em dezembro. O casamento estava marcado para novembro deste ano. Eles recentemente trocaram declarações nas redes sociais, no último Dia dos Namorados.

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