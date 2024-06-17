Marcus Buaiz arquiva fotos com Isis Valverde e faz post enigmático

Noivos e com casamento marcado para novembro deste ano, Marcus Buaiz e Isis Valverde levantaram suspeitas de um possível término ao arquivarem as fotos de casal nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira (17) o público notou que a atriz e o empresário não têm mais fotos um com o outro no Instagram.

Além das fotos arquivadas em ambos os perfis, um post enigmático de Marcus Buaiz nesta segunda (17) intrigou ainda mais os internautas de uma possível separação. "Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Domingo vira segunda, e um momento vira oportunidade", escreveu na legenda de uma foto.