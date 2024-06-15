Famosos

Bruna Marquezine e João Guilherme se beijam em público pela primeira vez

Atores foram fotografados em vários eventos juntos nas últimas semanas, mas ainda não haviam assumido um relacionamento
Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 10:02

Os atores João Guilherme e Bruna Marquezine foram vistos se beijando pela primeira vez em público na noite desta sexta-feira (14). O registro foi feito no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e mostra o casal trocando carícias no saguão.
Os artistas foram fotografados em vários eventos juntos nas últimas semanas, mas ainda não haviam assumido um relacionamento, o que não diminuiu os rumores de que estariam namorando.
Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme/@brunamarquezine
Rumor este que ambos pareciam alimentar, com o gran finale quase na madrugada deste sábado: o beijo no movimentado aeroporto carioca, quase um habitat de paparazzi. No início da manhã, o momento ficou entre os mais comentados da rede social X.

