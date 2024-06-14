Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Shakira diz que término com Piqué fez 'um buraco no coração'

Casamento de 12 anos com ex-jogador teve fim após suspeita de traição de Piqué; hoje, cantora diz que recuperou seu estilo e sensualidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 15:23

Shakira anuncia álbum após hit em que alfineta Piqué
Shakira Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Shakira estampa a capa deste mês da Rolling Stone dos Estados Unidos. Na entrevista, abriu o coração sobre o término com o jogador Gerard Piqué, que acabou se tornando público com denúncias de traição e indiretas musicais por parte da cantora. Ela descreveu o processo do término como doloroso: "O sofrimento que senti foi provavelmente o maior que já experimentei em toda a minha vida. Às vezes, me impediu de funcionar", disse. "Parecia que alguém tinha feito um buraco no meu peito."
A metáfora desse buraco no peito aparece no clipe de Monotonía. "A sensação foi tão real, quase física. Eu senti fisicamente como se tivesse um buraco no peito e que as pessoas pudessem ver através de mim", explicou.
Apesar do sofrimento, a cantora conseguiu se reerguer, e afirmou que o processo foi um aprendizado de autoconhecimento. "Quando você deixa um relacionamento de muitos anos, há coisas sobre você que parecem ter se perdido ao longo do caminho."
"Há coisas em você que você muda pela outra pessoa ou desiste. Quando esse relacionamento se desfaz, você sente que ficou sem nada e precisa se curar, buscar a si mesmo e viajar de volta para si", diz Shakira. Nesse reencontro consigo mesma, diz que redescobriu aspectos positivos. "Recuperei meu estilo. E eu recuperei minha sensualidade", contou.
Término e indiretas
Piqué e Shakira se separaram em 2022. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro.
Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela foi apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana.
Em 2023, Shakira lançou a faixa BZRP Music Sessions #53, com indiretas para o ex-marido. Na canção, a colombiana afirma que o jogador "trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio": "As mulheres já não choram, as mulheres faturam". A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.

Veja Também

Shakira nega que descobriu traição por geleia e compara Piqué com vilão de 'Harry Potter'

Faculdade confirma que ex-BBB Matteus burlou sistema de cotas ao se declarar preto

Ex-BBB Davi fala do encontro com a ex e sobre vida amorosa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Shakira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados