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Shakira nega que descobriu traição por geleia e compara Piqué com vilão de 'Harry Potter'

Após o divórcio em 2022, rumores de que a cantora teria descoberto uma infidelidade do atleta de maneira inusitada começaram a repercutir ao redor do mundo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Março de 2024 às 20:48

Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia
Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
A cantora Shakira negou que tenha descoberto a traição do ex-jogador Gerard Piqué por um pote de geleia. Os dois anunciaram o divórcio em 2022 e, no início do ano passado, rumores de que a artista teria descoberto uma infidelidade do atleta de maneira inusitada começaram a repercutir.
À época, o programa de TV espanhol Socialité noticiou que a cantora teria feito uma viagem a trabalho e, ao retornar, teria notado que alguém havia comido sua geleia favorita. Conforme a atração, Piqué não gostava do alimento, o que teria aumentado uma desconfiança.
"Isso não é verdade", desmentiu a artista em entrevista ao The Times. Em fevereiro, ela anunciou que lançará um novo álbum, Las mujeres ya no lloran (As mulheres já não choram, em tradução literal), uma clara referência a Shakira BZRP Music Sessions 53. "As mulheres já não choram, as mulheres faturam", canta ela na música.
Ao The Times, Shakira confirmou que pretende lançar uma música sobre o ex-jogador no disco. Segundo ela, porém, esta deve ser a última vez que a artista cantará sobre o ex-marido. Quando questionada se a canção Última, do álbum, era sobre Piqué, a cantora comparou o jogador ao vilão da saga Harry Potter, Voldemort.
"Sobre Voldemort? Aquele que não deve ser nomeado? Espero que seja a última canção que escrevo sobre isso, e sobre ele", detalhou. Ela ainda relatou que a música teria feito o chefe de marketing da Sony chorar.

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