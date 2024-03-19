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No 'BBB 24', Davi revela sonho de ser presidente: 'Lula saindo e eu entrando'

"Seguir na minha meta para ser alguém grande, estudar mais ainda e fazer um bacharelado. Quem sabe, virar até o presidente do Brasil", disse Davi
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Março de 2024 às 14:38

Davi, do BBB 24, tem sido alvo dos participantes
Davi disse que quer ser presidente do Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo
O motorista de aplicativo Davi, 21, contou mais sobre os seus sonhos para o futuro no BBB 24. O baiano, que quer cursar medicina, ganhou uma bolsa de estudos para uma faculdade por causa do programa - e revelou vontade não só de estudar, como de um dia se tornar presidente do Brasil.
"[Se eu ganhar] vou estudar focado", contou para Alane, Beatriz e Matteus. "Seguir na minha meta para ser alguém grande, um médico, amanhã um cirurgião, estudar mais ainda e fazer um bacharelado. Quem sabe, virar até o presidente do Brasil. Ocupar até o lugar de Lula. É Lula saindo e eu entrando", brincou.
"Bora, Brasil. Tocar o barco", completou. "Tenho 21 anos. Com 50, quero, se Deus permitir, me tornar presidente. Tem que estudar, estudar e estudar. Vou investir muito no meu estudo", disse.
Ao ouvir a fala de Davi, os brothers apoiaram o sonho do baiano. "Deus não coloca nenhum sonho na gente que não possa ser realizado", respondeu Alane. "Votem no Davi", brincou Matteus.

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